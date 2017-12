Singstar: Hottest Hits + Singstar: Singalong with Disney - spieva celá rodina?

Londýnske štúdio Sony neustále chrli jeden prídavok ku karaoke projektu Singstar pre Playstation 2 za druhým. Je obdivuhodné, s akým entuziazmom dokážu prísť na trh s novým datadiskom, respektíve 30 novými skladbami.

22. sep 2008 o 11:29 Ján Kordoš

Singstar: Hottest Hits

Horúce hity – to by aj bežný človek očakával tie najlepšie skladby, ktoré sa na neho valia z rádia v takej frekvencii, že už len pri prvých tónoch pesničky okamžite ladí inú stanicu. Horúce hity idú však na to úplne inak, čoho výsledkom je totálne zbytočný výber 30 skladieb, z ktorých poznať budete len zopár a tie ostatné vám budú pripadať skôr ako pripálené jedlo než horúci pokrm. Netušíme, či to bolo obmedzenými možnosťami, čo Sony mohlo na disk umiestniť, avšak názov hry jednoznačne zavádza a klame. Pozrite sa na zoznam skladieb a uvidíme sami.

Skutočne známych hitov je totiž len niekoľko. Od pomalej odrhovačky od Avril Lavigne a skvelého Stop and Stare od Onerepublic sa v pohodovom tempe nesie aj Nelly Furtado a jej Všetky dobré veci či Bubbly od Colbie Caillat. Všetci určite spoznáte aj Nádherné dievčatá od Sean Kingstona, no nič zaujímavé inak Hottest Hits neponúkajú. Nie sú tu žiadne výrazné skladby (teda až na šialene rýchle Operator Please – Just a Song About Pingpong), všetko sú to buď skladby staršie a pomerne neznáme alebo príliš pomalé, nezaujímavé, zbytočne naťahované, popovo nudné alebo diskotékovo šialené. Kto by už spieval Mika? Na počúvanie je tento interpret skutočne podareným kúskom, avšak Singstar je zameraný na niečo iné. V party pohode sa tak nesie maximálne My Chemical Romance. A kde je to niečo/čokoľvek horúce?



No nič, takto tu máme skvelú Fergie, ktorú síce počúva dnešná mlaď, no pre našinca sú jej texty spievateľné len pre zanedbateľné percento ľudí. Je to príliš slabé a nekorešponduje to s názvom projektu. Hitov tu je poskromne a zdá sa, že PS2 verziu by malo londýnske štúdio nechať pomaly dožívať a venovať sa sťahovateľnému obsahu pre modernejšiu, next-gen verziu. Tadiaľto totiž cesta nevedie. Buď skutočne všetkým známe hity alebo radšej nič.

Singstar: Singalong with Disney

Druhý Singstar je ešte šialenejší ako prvý. Už zo samotného názvu zrejme tušíte, koľká bije a tie najhoršie domnienky sa vám aj potvrdia. V tomto prípade totiž budete spievať skladby zo známych disneyoviek – animovaných rozprávok. A teraz nemyslíme animované počítačom (až na jednu výnimku), ale staré a nesmierne dobré kreslené rozprávky, ktoré by sa nestratili v detskom svete ani dnes. To je príliš veľké lákadlo – ako pre deti, ako aj pre rodičov, no v konečnom dôsledku ide o niečo, nad čím budete mať otvorené ústa.

Dvadsiatka skladieb je menšie sústo ako v iných prídavkoch k Singstaru, ale to v tomto prípade nehrá dôležitú úlohu. Keďže je hra pripravovaná pre PS2, budete sa musieť zmieriť s tým, že všetky skladby a aj klipy k nim budú zobrazované v biednom rozlíšení, takže pozerať sa budete na kúsky nádherných rozprávok v dnes už zastaranom prevedení. To zabolí, no omnoho horšie je, že ak chytíte mikrofón do ruky, otvoríte ústa a tým to pre vás hasne. Všetky rozprávky staršieho data (teda až na Príbeh hračiek, ktorý do tohto zoznamu vôbec, ale vôbec nepasuje), boli skvosty po hudobnej stránke a zaspievať ich, aj napríklad kvôli ich dátumu vzniku, je neľudsky obtiažne pre bežného smrteľníka. Muzikálové skladby sú výzvou pre profesionálov a nie pre deti (pre ktoré je zrejme hra určená) alebo rodičov.



Bizarný nápad by mohol byť stráviteľným, keby hra obsahovala nejakú pridanú hodnotu, ale neodlišuje sa od iných prídavkov. Môžete si teda skúsiť duet alebo len tak pocvičiť, no nič pre tých najmenších, žiadne bonusy, žiadne aspoň primitívne minihry. Proste tu máte zopár „známych“ skladieb zo starých rozprávok a to je všetko. Výsledok? U nás pomerne zbytočný projekt, pretože nielenže je pre deti spev a angličtina náročná, pre starších ide o zoznam skladieb prakticky nezaujímavý. S heslom „spieva celá rodina“ sa stretnete maximálne v tlačových správach.