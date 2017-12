India plánuje na tento rok aukciu na predaj svojej 3G siete

ndia plánuje na tento rok globálnu aukciu na predaj svojej mobilnej 3G siete, o ktorú budú mať určite záujem aj zahraničné telekomunikačné spoločnosti, keďže indický trh s mobilnými telefónmi patrí medzi najrýchlejšie rastúce na svete.

Jeho nevýhodou sú však nízke ceny hovorov, ako aj prítomnosť lokálnych konkurentov, čo môže oddialiť návratnosť vkladov aj na niekoľko rokov. Na aukcii sa môžu zúčastniť zahraničné spoločnosti so skúsenosťami s prevádzkou 3G siete, čo otvára dvere globálnym spoločnostiam ako AT&T, Etisalat, NTT Docomo. Svojho podielu na trhu a šance na jeho rozšírenie sa však nevzdajú ani súčasní mobilní operátori v Indii, ktorí prevádzkujú 2G siete. Ide o firmy ako Bharti Airtel, Reliance Communications, Vodafone Essar a TM International.

K dispozícii bude celkovo päť 3G licencií pre väčšinu z 22 servisných zón v Indii. Vo veľkých mestách ako Naí Dillí alebo Bombaj však budú kvôli limitovanému frekvenčnému spektru k dispozícii maximálne tri licencie. Podľa predpovede analytikov by mal počet používateľov mobilných telefónov v Indii do roku 2012 stúpnuť na úroveň 737 mil. zo súčasných 300 mil., pričom 20 % z nich bude využívať 3G sieť. V období rokov 2002 až 2007 vzrástol počet mobilných užívateľov 25-násobne. Cena lokálneho hovoru v Indii je v súčasnosti menej ako 1 americký cent za minútu a túto cenovú úroveň by chceli udržať lokálni telekomunikační operátori aj po nástupe 3G siete.