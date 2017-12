Brusel chce od leta 2009 výrazne znížiť ceny roamingu

20. sep 2008 o 14:01 TASR

Düsseldorf. Poplatky za posielanie SMS správ zo zahraničia v rámci Európskej únie (EÚ) by mali na budúci rok výrazne zlacnieť. Komisárka EÚ Viviane Redingová navrhuje zníženie cien roamingových SMS na maximálne 11 centov (3,31 Sk). Tento cenový strop pre európskych operátorov by mal začať platiť od júla 2009, informoval nemecký denník Rheinische Post. V súčasnosti stojí v rámci EÚ odoslanie SMS zo zahraničia v priemere 29 centov (8,74 Sk).

Redingová plánuje pokračovať aj v znižovaní telefonických roamingových poplatkov. Komisárka chce donútiť operátorov znížiť ceny o ďalších 30 %. Regulácia roamingových poplatkov by nemala skončiť v roku 2009, ako sa pôvodne plánovalo, ale Európska komisia (EK) ju chce predĺžiť do roku 2013. "Každý rok musia ceny klesnúť o ďalšie 3 centy, takže na konci by stál telefonát zo zahraničia maximálne 34 centov a prijatý hovor maximálne 10 centov," uviedla Redingová.

