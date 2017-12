Polovodičový SSD disk v notebooku – oplatí sa?

Je tomu iba niekoľko dní, čo Intel spustil predaj polovodičových SSD diskov určených pre notebooky. Firma je presvedčená o tom, že nastal správny čas na to, aby sme začali uvažovať o prechode z magnetického záznamu na polovodičový. Vyplatí sa? Čo všetko t

22. sep 2008 o 7:54 Milan Gigel

o so sebou prináša? Vyskúšali v redakcii a vieme viac.

Na prvý pohľad vyzerá Intel X25-M rovnako, ako každý iný 2,5-palcový disk s rozhraním Serial ATA. Je síce o dva milimetre tenší a približne o polovicu ľahší, avšak to používateľa notebooku nijako neosloví. Notebook nebude ani ľahší, ani tenší. Dôležité je iba to, že SSD disk je plne kompatibilný s doterajšími diskami s magnetickým záznamom, takže netreba žiadnu špeciálnu podporu základnej dosky, BIOS-u, ba ani operačného systému. Výmenu či inštaláciu zvládne i absolútny laik.

Čo je to SSD disk?

V krátkosti povedané, ide o hybrid pevného disku a USB kľúča. Na doske plošných spojov nájdete pamäťové čipy NAND, riadiaci procesor a operačnú pamäť, prostredníctvom ktorých prebieha neviditeľná emulácia funkcií klasického pevného disku. Znamená to, že základná doska stále pracuje s dátami členenými do sektorov aj napriek tomu, že údaje sa zapisujú do polovodičových dátových buniek.

Čím šikovnejšie je emulácia naprogramovaná, tým vyšší výkon a nižšiu spotrebu disk má. Keďže každý výrobca používa inú technológiu, disky sa podstatne líšia jeden od druhého. Nezáleží iba na tom, aké rýchle flash čipy výrobca použije.

„Ix-dvadsaťpäťka“ v praxi

Keďže vyhotovenie je identické s diskami s magnetickou platňou, inštalácia do notebooku je otázkou zasunutia disku do pätice. Disk Intel X25-M s kapacitou 80 GB sme testovali v notebooku HP Compaq 6720s s procesorom Intel Core 2 Duo a 2 gigabajtami operačnej pamäte.

Inštalácia operačného systému Windows XP s integrovaným SP2 v neasistovanom režime zabrala 23 minút, čo nijako výraznejšie neprekvapilo, ba ani nesklamalo. Zdá sa, že inštalácia je viac závislá na rýchlosti optickej mechaniky, ako na disku. O to viac zaujal svižný štart systému, ktorý nezabral viac ako 21 sekúnd. To znamená približne polovicu z toho, čo potreboval 120-gigabajtový disk Toshiba, ktorý bol pôvodne v systéme osadený.

Výhody SSD disku sa prejavili hlavne pri práci s veľkým objemom malých súborov, či dát distribuovaných po celom disku. Či už šlo o antivírusovú kontrolu, triedenie hudobného archívu alebo prácu s veľkým objemom e-mailov, rýchly chod bol neprehliadnuteľný. Niet sa čomu diviť. S rýchlosťou čítania 228 MB/s a takmer nulovou prístupovou dobou je ihneď jasné, že s hrkotaním disku a zdĺhavým vytváraním náhľadov adresárov sa môžete rozlúčiť. Znateľné bolo aj urýchlenie práce pri strihu videa.

Zápis dát naopak výraznejšie neoslnil. So 70 MB/s sa dá skôr povedať, že ide o lepší priemer, takže žiadne revolučné výkony neočakávajte.

Celkovo možno povedať, že s SSD diskom výkon notebooku doháňa plnokrvný stolový počítač a zrýchlenie odozvy cítiť hlavne tam, kde je pevný disk limitom.

O pätinu dlhšia výdrž

Keďže SSD disky sú úsporné, pri prevádzke na batérie sme zaznamenali o necelých 20 percent dlhšiu výdrž batérií. Podstatne lepšie by bola úspora energie citeľná na notebookoch, ktoré dostali do vienka displeje s LED podsvietením. Keďže pevný disk v nich spotrebuje približne tretinu energie, výdrž batérií môže dosiahnuť takmer dvojnásobok. Jednowattová spotreba SSD disku je iba osminou spotreby klasických notebookových diskov s rotujúcimi platňami.

SSD disky majú čosi navrch

Keďže disk nemá žiadne pohyblivé časti, je vylúčené aby nastali poruchy vplyvom vibrácií, nárazov či opotrebovania. Dáta sú spoľahlivejšie chránené proti strate aj napriek tomu, že každý z nás sa neraz stretol so zlyhaním elektroniky.

Nízka spotreba diskov znamená dlhší beh notebookov na batérie a vyššiu úsporu energie v počítačoch. V priemere je možné počítať s tým, že SSD disk podobných parametrov si vystačí s osminou energie, ktorú potrebuje disk s magnetickým kotúčom.

Rýchlosť čítania a zápisu dát je pri SSD diskoch rovnaká bez ohľadu na to, či sú údaje zapísané na začiatku média alebo na jeho konci. Pri čítaní dát nehrá fragmentácia žiadnu úlohu. Či sú súbory na disku zapísané sekvenčne, alebo sú rozhádzané v tisíckach fragmentov, prístup k nim je rovnako rýchly. SSD disky majú takmer nulovú prístupovú dobu a dokážu prekvapiť extrémne rýchlym čítaním dát.

Tichý chod, nízka hmotnosť a minimálne zahrievanie tiež prispievajú k tomu, že polovodičové disky si nachádzajú cestu vpred.

Nie je všetko zlato, čo sa blyští



Zaplatiť 12 tisíc korún za 80-gigabajtový pevný disk je na dnešnú dobu pomerne mnoho. Keďže ide o technológiu, ktorá zatiaľ iba pomaly vstupuje na trh, dá sa očakávať, že ceny pôjdu výrazne nadol podobne, ako sme sa s „cenopádmi“ stretli pri pamäťových kartách či USB kľúčoch. Zatiaľ však ide skôr o luxus, ako o čosi, bez čoho sa nezaobídeme. Notebook s SSD diskom má v ponuke napríklad firma Apple Computer. Cenový rozdiel oproti modelu s klasickým diskom je však priepastný.



Obnova dát pri havárii pevného disku nemusí byť najjednoduchšia. Keďže každý výrobca používa inú taktiku pri zápise dát, načítanie dát z poškodeného disku môže byť problematické a nie je isté, že firmy, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú, budú mať prístup ku všetkému, čo potrebujú.

Žiadne flash médium nemá nekonečnú životnosť. Pri každom zápise dochádza k opätovnej deštrukcii záznamovej bunky, až kým prestane byť jasné, kedy reprezentuje hodnotu 0 alebo 1. Materiály a technológie sa vylepšujú, magnetické médiá však stále majú čosi navrch.

Čo z toho vyplýva? SSD disky neovládnu svet notebookov ani v priebehu jedného roka, ani dvoch. Vysoké výrobné náklady sa natoľko premietajú do koncových cien, že spotrebiteľ zisťuje, že podstatne vyššia cena nepokryje bonusy, ktoré nová technológia prináša. Ak by však časom ceny klesli na porovnateľnú úroveň so súčasnými diskami, rozmachu polovodičovej technológie by asi nič nezabránilo. Zatiaľ ide iba o riešenie, ktoré je atraktívne do notebookov s extrémne nízkou hmotnosťou, kde je potrebné dosiahnuť maximálnu výdrž batérie bez toho, aby bol oklieštený výkon.