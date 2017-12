Miroslav Trnka sa stal IT osobnosťou roka 2008

Cenu IT osobnosť roka 2008 získal vo štvrtok večer v rámci prestížneho večera IT Gala generálny riaditeľ spoločnosti ESET, spol. s r.o., Miroslav Trnka.

18. sep 2008 o 20:49 SITA

BRATISLAVA. Komisia ocenila najmä jeho prínos k technickému rozvoju v oblasti IT, za prínos k rozvoju IT priemyslu na Slovensku ako aj za jeho osobné angažovanie sa v oblasti informačnej bezpečnosti. Cenu udelilo neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Do užšej nominácie sa okrem Miroslava Trnku dostali ešte Ivan Hruška (prezident NESS Europe), Jozef Klein (generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Asseco Slovakia, a. s.), Oto Malý (vrchný riaditeľ pre IT Slovak Telekom, a.s.) a Marcel Rebroš (General Manager Cisco Systems Slovakia, spol. s r. o.).

V kategórii IT firma roka sa víťazom stala skupina Siemens IT Solutions and Services. Komisia vzala do úvahy najmä dlhodobé vytváranie vysokej pridanej hodnoty v rámci IT firiem na Slovensku, ako aj to, že približne 90% softvérového vývoja je realizovaných pre medzinárodné projekty. Odborná komisia do užšieho výberu okrem víťaza vybrala ešte Cisco Systems Slovakia, spol. s r. o., ESET, spol. s r. o., PosAm, spol. s r. o. a Tempest, a. s.

Víťazom v kategórii IT projekt roka 2008 sa stal projekt Bezplatného katastrálneho portálu. Komisia ocenila prínos projektu pre občanov, vysokú využívanosť služby a fakt, že ide o jednu z prvých e-služieb pre verejnosť, ktorá v tomto prípade okrem iného prispieva k zvýšeniu právnej istoty vlastníkov nehnuteľností. Komisia tiež ocenila skvalitnenie údajov v databázach katastra. Projekt prihlásila spoločnosť NESS Slovensko, a. s. Do užšieho výberu postúpili ešte projekty „Softvérové aplikácie pre DSS a DDS pre II. a III. pilier dôchodkového sporenia“ spoločnosti Emel Bratislava, s. r. o., „Národné komunikačné rozhranie Schengenského informačného systému II“ prihlásený spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o., „Stacionárny protipožiarny monitorovací systém lesov SR ohrozených požiarmi“ spoločnosti ICZ Slovakia, s. r. o. a projekt „Biometrické pasy Slovenskej republiky“, ktorý spoločne prihlásili spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o., Ditec, a. s.

Tradícia udeľovania týchto prestížnych ocenení pokračuje už ôsmy rok. Cieľom je oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty, realizované v danom roku. Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 100 osobností, firiem a projektov z oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie piatich osobností, piatich firiem a piatich projektov bez určenia poradia. Organizátorom podujatia IT Gala, ktoré súvisí s konferenciou IT Summit, boli IT Asociácia Slovenska (ITAS), PC Revue a Infoware.