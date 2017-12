Špekulácia: Pracuje sa na Baldur´s Gate 3

19. sep 2008 o 21:25 Ján Kordoš

Podľa editorov CAVG sa však na Baldur´s Gate 3 pracuje, čo Atari, vlastník licencie, okomentoval tradičným „no comment“, čím nám veľmi nepomohol. Nevie sa, kto by sa tejto hry mohol chopiť, ale keďže má Atari schopných vývojárov pod sebou stále menej a Obsidian Entertainement patria k tým najuznávanejším, tlačí sa na jazyk otázka, či na Baldur´s Gate 3 nepracujú práve oni. Navyše základ tímu tvoria vývojári zo zaniknutého Black Isle Studios – tvorcovia pôvodnej hry a pokračovania. Nič však nie je oficiálne a my veríme, že okolo tejto nepotvrdenej fámy nezostane dlho ticho. Atari potrebuje ako soľ úspešné projekty a s Alone in the Dark dokázali, že nie sú vhodní adepti na odstrel. Takže Baldur´s Gate 3? Zatvárame oči a začíname snívať...

Zdroj: CAVG, Joystiq