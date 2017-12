Peter Molyneux hovorí, prečo Playstation 3 zatiaľ nie je úspešná

19. sep 2008 o 20:32 Ján Kordoš

„Vždy je to jedna alebo dve hry, ktoré definujú danú platformu – je to rovnaké pre Nintendo Wii, podobne to bolo s Playstation 2. Myslím si, že Playstation 3 však stále čaká na svoju hru, ktorá by ju ako platformu definovala a prezentovala. Práve to musia spraviť – nájsť titul, ktorý sa stane pre ňu (Playstation 3) prelomovým. Nintendu sa podaril brilantný kúsok s hrami ako Wii Sports a Wii Play. Možno bude Fable 2 prelomovým titulom pre Xbox 360. Berte však ohľad na to, že som otcom tejto hry, takže určite nie som prehnane objektívny,“ dodal na záver Molyneux s úsmevom na perách.

Je pravda, že Playstation 3 zatiaľ mierne zaostáva v exkluzívnych projektoch, no je to dané aj tým, že sa táto konzola dostala na trh ako posledná. Hoci je hier pre Xbox 360 viac a je hneď niekoľko, ktoré musí majiteľ konzoly ako hráč vlastniť, ani Playstation na tom nie je až tak zle. Ak oželieme prvú vlnu titulov, určite si pozornosť zaslúžia akčné tituly ako Uncharted: Drake´s Fortune, Heavenly Sword či neskutočne kvalitný Metal Gear Solid 4.

Uvidíme ako zaboduje Sony na predvianočnom trhu so svojimi pokračovaniami. Molyneux verí najviac projektu LittleBigPlanet, pretože sa mu podľa jeho slov podarí prilákať k PS3 ľudí, ktorí by inak o túto konzolu ani nezakopli. Hra musí v prvom rade zaujať všetkých – to sú istotne pravdivé slová a verím, že sa to podarí aj Fable 2.

Zdroj: Kotaku, GameIndustry