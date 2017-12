Princ z Perzie k nám dorazí začiatkom decembra

19. sep 2008 o 19:43 Ján Kordoš

Možno to je pomerne nahusteným kalendárom očakávaných projektov alebo marketingovým ťahom (uvidíme či úspešným), ale Princ sa oproti ostatným tohtoročným hitom mierne oneskorí a dostaví sa „až“ 2.decembra na všetky tri veľké platformy (PC, Playstation 3 a Xbox 360) v jeden termín. Určite sa však nemusíte obávať, že by sme do decembra nemali čo hrať. Viac o hre sa dočítate v našom preview.

Zdroj: PR