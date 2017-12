Nascar 09 - doľava a nikam inam

Nascar – pre našinca pojem, ktorý automaticky zaručí zívanie a nechápajúci pohľad. Pre mnohých Američanov zas ide o nádherný automobilový zážitok, pri ktorom sa popri pozeraní na krúžiace desiatky vozidiel napchávajú popcornom a nalievajú kolou. Diétnou,

19. sep 2008 o 18:15 Ján Kordoš

Nevidíte na tom nič zábavné? Nič to, možno to nie je vaša šálka bezolovnatého benzínu, no presne tých 5 fanúšikov, ktorých na Slovensku Nascar zaujíma a možno aj baví, môžu pokojne čítať ďalej. Hrou vás bude spravádzať Jeff Gordon, uznávaná to hviezda v zatáčaní vľavo. Nie je však len panákom na obale hry (paradoxne je na pravej strane – taká do neba volajúca chyba!) a necerí sa na vašu tvár v menu. Aby bola hra prístupná pre všetkých, siahli tentoraz súdruhovia do vrecka a natočili niekoľko videosekvencií s týmto úspešným chlapíkom. Vašu zbierku neslušných záznamov síce tento projekt nevylepší, ale hru vám predstaví Gordon skutočne najlepšie ako vie. V móde Kariéry od neho dostávate vo virtuálnej garáži neustále rady, pomáha vám, chváli, ukazuje čo a ako. Síce kvalitou prejavu pripomína našich moderátorov večerných správ, nebudeme ho za to biť – on vie dobre krútiť volantom a to mu stačí.



Bez okolkov prejdeme klasické položky, na ktoré sa maximálne tak pozriete a raz omylom kliknete. Teda môžete si zahrať sezónu alebo rýchly závod. Alebo ešte kopec ďalších, vrcholom je jednoznačne Kariéra, v ktorej a na začiatku ocitnete na samom dne, respektíve v najslabších pretekov Nascaru. Rozdelenie do troch tried: Craftsman Truck Series, Nationwide Series a Sprint Cup, nie je žiadnou novinkou. Postupujete pomaličky a o to príjemnejšie prenikáte do hry samotnej. Zahrať si môže každý, aj nascarovský panic, rôzni asistenti vám podajú pomocnú ruku, zatočia volantom, udržia auto na trati pri šmyku, dupnú na brzdu – ale všetko sa to dá vypnúť, takže ak spustíte hru prvýkrát s maximálnou realitou, napálite to hneď v prvej zákrute do betónovej steny a zistíte, že tak jednoduché (vľavo, vľavo, vľavo) to predsa len nebude.

Nascar totiž vyzerá primitívne, pri režime simulácie však musíte dávať pozor na mnoho ukazovateľov. V rýchlosti blížiacej sa 300 km/hod totiž stačí zle vybrať zákrutu a už sa pozeráte na šmyk či kolíziu. Šmykom zákrutu skutočne nevyberiete, ale to zistíte sami. V úvode však dostanete okrem klasických informatívnych povinností (meno,číslo na aute...) do rúk štetec, farbu, nejaké tie samolepky (plameň, pruhy, vlny) a hybaj ho do garáže natierať. Keď budete so svojim výsledkom spokojní, môžete si oddýchnuť, toto auto vás bude sprevádzať celou kariérou. Nasleduje výber sponzora a tímu. V Kariére totiž pretekáte na vlastné tričko a postupne sa vám odomykajú noví kamaráti, ochotní vyplatiť vám po splnení podmienok body skúsenosti, ktoré rozdelíte do vlastností (motor, aerodynamika...) na štyroch rozdielnych okruhoch. Stačí absolvovať niekoľko pretekov, niekoľko kôl byť na čele, skončiť vždy do určitého miesta alebo sa priemerne umiestniť za daný počet pretekov na takom a takom mieste. Vyberať je z čoho a nemusíte sa tak hnať stále dopredu a plniť náročnejšie podmienky, postačí zostávať na zemi a odhadnúť svoje schopnosti. A zhrabnúť odmenu.

Časom sa stanete známejším hráčom. Za dobré výsledky vám stúpne index slávy (lepší sponzor dá viac bodov do vlastností, ale napríklad uberie na sláve), čo dokonca vidíte i na samotnej trati: slabší jazdci vás pri predbiehaní o kolo pustia pred seba, aby nerobili zbytočné problémy, no to si niekoľko sto kôl najprv budete musieť odkrúžiť. Ak sa tak stane, zaraz sa vám bude pretekať jednoduchšie, viac si budete i veriť. Trénovať môžete pri špeciálnych výzvach, ktoré vám po splnení dajú body navyše, stačí len, aby vám na danom okruhu neklesla rýchlosť za jedno kolo pod určitú hranicu, zostali ste vo vymedzenom priestore, prepracovali sa na určitú pozíciu za daný počet kôl a podobne. V Kariére počas sezóny prechádzate známym kolotočom 20 pretekov. Každý z nich si môžete najprv vyskúšať, potom si ľavou zadnou vykrúžite čo najlepšie miesto v kvalifikácii, aby ste v ostrom preteku mali čo najvýhodnejšiu pozíciu. Ono predbiehať 30 – 40 jazdcov nie je až tak jednoduché a chybička sa vyskytne pri sebemenšom zaváhaní.

GRAFIKA 5 / 10

Pri všetkej úcte k Electronic Arts, doba pokročila a keďže všetky športy od nich vyzerajú k svetu – reč je o konzolových projektoch – očakávali sme, že nedostaneme pod ruky šedivú hru, v ktorej vyzerajú dobre modely vozidiel na začiatku pri štarte. Potom sa dá hora plechov do pohybu, zistíte, že textúra asfaltu sa nemenila už asi niekoľko rokov, popri trati nenájdete nič živé, diváci sú ochrnutí na celé telo a jediné, čo sa na obrazovke hýbe, sú práve vozidlá. Nie, že by to nestačilo, len vyzerajú ako identické, pestrofarebné krabice, ktorých model poškodenia je po grafickej stránke značne zjednodušený. Plechy síce lietajú, lak je oškretý, občas aj koleso vybehne na prechádzku, no to sme tu predsa mali už pekných pár rokov dozadu. Grafické spracovanie vás ničím neprekvapí, neoslní, nie je zaujímavé, ale šedivo priemerné. A oproti konkurencii: Forza MotorSport 2, Gran Turismo 5: Prologue alebo Project Gotham Racing 4 to je bieda. Jediné, čo vyzerá k svetu, je práca mechanikov v boxoch a prehľadné, výborne navrhnuté menu. Animácie pri výmene pneumatík, dotankovaní paliva a podobne, sú na nerozoznanie od reality. Ale inak to nie je žiadna výhra.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie je príjemné a prehľadné a je úplne jedno, či sa pohybujete v menu alebo lietate na trati. Lepšou alternatívou je samozrejme volant, no s gamepadom nebudete mať veľké problémy, kvôli ktorým by sa vám nemalo dariť. Veľmi príjemne je spracované okno s dôležitými informáciami o vozidle, ktoré sú okamžite zobrazované a počas jazdy vidíte ako je sú na tom napríklad vaše pneumatiky, pričom vám tento panel vôbec neprekáža. Pohľadov je hneď niekoľko: od klasického spoza vozidla po hardcore za volantom, ktorý si vychutnajú skúsení hráči. Slabšie je na tom ovládanie záznamov: počet kamier je nedostatočný - okrem klasických pohľadov, pomocou ktorých ovládate vozidlo, tu nájdete jednu televíznu kameru a to je všetko, žiadne manuálne nastavenie. Druhým problémom je, že sa replay končí priskoro, respektíve pri masových nehodách v oblakoch dymu, takže nič nevidíte a v tom najlepšom program vašu zábavu stopne! Nie, že by to znižovalo výsledné kvality hry, ale úprimne, koho by nepotešilo virtuálne vytvoriť haváriu 40 vozidiel a následne si to všetko pozrieť z každého možného pohľadu? Nie je to Burnout, zábava to však byť mohla.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Čo je to za hrateľnosť, keď neustále krúžite doľava? Pomerne ťažko sa to vysvetľuje, avšak pri nastavení vyššieho počtu kôl sa do úlohy pilota Nascaru skutočne vžijete. Keď sa stalo, že približne v 80% preteku, čiže povedzme po odjazdení 120 kôl sme boli vo vedení o dobrých 15 sekúnd pred jazdcom na druhom mieste (a kopec ostatných sme predbehli o jedno a viac kôl) a niekde inde na okruhu sa stala nehoda, museli sme sa kvôli pravidlám znovu zaradiť za seba, čiže rozostupy medzi jazdcami sa stali minimálne, po dvoch kolách nenápadný „ťukes“ od kolegu do zadného blatníku a hodina a štvrť krúženia je v... vtedy sa pristihnete pri tom, že vás to predsa len baví. Sústrediť sa musíte na každú zákrutu, dodržiavať vhodnú stopu. Ak to splníte a budete jazdiť precízne, ešte nemáte výhru vo vrecku. Pri vynikajúcej jazde začnete predbiehať ostatných o kolo a viac, pretek sa začne zamotávať, všetci sú roztiahnutí po celom okruhu (pri maličkých okruhoch takmer hneď po štarte!) a stačí jedna chyba, jedna blbá chybička, dokonca nemusí byť ani vaša, ale arogantného protivníka a vyjazdená pozícia sa vám pred očami stratí. Musíte udržať auto na trati a zatáčať vľavo správnym spôsobom, pracovať s plynom citlivo. Nie je to tak jednoduché ako sa zdá a mód Kariéry je výborne spracovaný, postupujete dopredu, ste hnaní lepšími kontraktmi stále vyššie. Len treba vziať na vedomie, že máte pred sebou simulátor Nascaru, čo pre Európana môže znamenať to isté ako maďarskí spoluobčania pre nemenovanú koaličnú stranu.

MULTIPLAYER

Hra ho obsahuje, no je dosť okresaný, pretože sa preteku môže zúčastniť len 14 hráčov, čo je oproti 43 (maximálny počet) v singleplayeri dosť veľký rozdiel. A nájsť v našich končinách čo i len polovicu jazdcov, je na štátny sviatok. Takže radšej bez hodnotenia, venovať sa budete skôr offline pretekom, proti americkým borcom totiž budete potrebovať týždne až mesiace cviku. Škoda, že chýba kooperatívny režim, určite by bolo zaujímavé pretekať s kamarátom za jednu stajňu.

ZVUKY 7 / 10

Nascar 09, rovnako ako iné ročníky, nevsádza príliš na ozvučenie, drvivú väčšinu času budete počuť hučiace motory amerických vozidiel a pískanie gúm. Na tom sa nedá vymyslieť nič nové, preto sme sa dočkali aspoň pokynov z boxov. Hlas nás informuje o situácii na trati, odkiaľ nás môže niekto predbehnúť, na ktorú stranu si máme dávať pozor a podobne. Nie je to nič extrémne novátorské, no výborne to pomáha pri hraní, keďže počas jazdy nemáte veľa času na obzeranie sa okolo vozidla, kamže ten súper zmizol, že ho nevidíte ani v spätnom zrkadle. V garáži zas panuje hluk a Jeff Gordon sa snaží artikulovať a hovoriť pomaly, aby mu každý rozumel.

HUDBA 7 / 10

Hoci budete hudbu počuť len v menu, plní svoju funkciu dokonale. Preč s technom, rapom a podobnými skopičinami. Kapely poriadne hrabli do strún na gitare, takže si v garáži hmm-káte, pohybujete hlavou do rytmu a cítite atmosféru spáleného benzínu, ku ktorému sa divoká rockovo-punková muzička predsa len hodí najlepšie. V kokpite však panuje ticho, musíte sa sústrediť.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Niekedy je to divoké, inokedy zas príjemne ohľaduplné. Niekedy jazdia ostatní ako prasatá a kvôli nim nedokončíte pretek: snažia si získať vašu náklonnosť dotykom mnohokrát (hlavne ak si krúžia pomaly vo svojej stope a vy sa chcete pred nich prešmyknúť, no keďže vás „nevidia“, strčia sa presne pred vás). Alebo pri niektorých zákrutách (vľavo, ak by ste náhodou zabudli) nejazdia... ľudsky. Nájdu sa však aj ukážky, kde vám prenechajú vhodnú stopu, pretože máte vysoký rešpekt a predbiehate ich o kolo a nesnažia sa vás zbytočne brzdiť. Niekedy to ale skutočne zaškrípe. Vždy stačí jazdiť ohľaduplnejšie, prípadne sa nepchať silou mocou dopredu, no kto by to vydržal, keď vám ide o to, aby ste si užili nielen atmosféru preteku, ale aj rýchlosť? Nastavovať si môžete viacero parametrov a pusa na čelo patrí tomu, kto navrhol možnosť zvoliť si adaptívnu umelú inteligenciu, čo znamená, že nikdy neujdete vy ostatným, ale ani tí vás nenechajú pozadu a čakajú na vás. Dá sa to vypnúť a užívať si svoje skúsenosti alebo zaplakať nad vlastnou neschopnosťou. Ako už bolo spomenuté vyššie, nastaviť si môžete mnoho parametrov, takže si zajazdí nováčik i borec. Len tá umelá inteligencia pôsobí trochu ťažkopádne a sú len svetlé výnimky, ktoré si zapamätáte: napríklad ten hajzel s číslom 117 bol agresívny až príliš a potom to pekne schytal. Viaceré modely chovania sa súperov by však hre neuškodili, takto to pôsobí príliš umelo.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,0 / 10

Nascar 09 je nadpriemerná hra, od svojho predchodcu doznala miernych, ale vhodných vylepšení, stále tu však nájdeme mnoho problematických vlastností a karoséria vozidla už začína hrdzavieť, takže by bolo vhodné trochu to prestriekať a vylepšiť grafiku. Potom ešte za hrsť inteligencie do hlavy každému jazdcovi a máme tu vynikajúci titul. S dôležitou poznámkou: len pre fanúšikov Nascaru. Ostatní si pokojne môžu odpočítať celých sedem bodov, hra pre nich rozhodne nie je.