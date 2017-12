Bratia Houserovci, tvorcovia série Grand Theft Auto, možno zmenia zamestnávateľa

19. sep 2008 o 10:13 Ján Kordoš

Take Two sa totiž ako skúsení vývojári upísali pred tretím dielom na exkluzívnej spolupráci, avšak zmluva čoskoro vyprší a už teraz sa nahlas hovorí, že by Houserovci mohli odísť niekam inam za lepším a vytvoriť inú, úspešnú sériu. Mnohí si totiž myslia, že bez ich vplyvu by séria Grand Theft Auto mohla začať upadať (čo sa nám veľmi pravdepodobné nezdá), no horšie je, že by dostala konkurenciu. Šéf Activision Blizzard, Bobby Kotick, sa už teraz vyjadril, že by veľmi rád získal oboch bratov a spojil ich s talentovanými vývojármi – trochu sarkasticky podotkneme, aby mohli každý rok prinášať nové Call of Duty.

Zdroj: Shacknews