Peter Moore: Ako to bolo v Sege a Microsofte

19. sep 2008 o 9:53 Ján Kordoš

PC hráči sú už roky nahnevaní na minimálny posun či už futbalových alebo hokejových sérii a v tento rok sa dočkajú od EA Sports len týchto dvoch športov, pričom znovu nepôjde o prepracované verzie ako tie z Playstationu 3 alebo Xboxu 360. Tvorcovia sa ohradzujú tým, že zostava väčšiny hráčov, ktorí si hru kupujú, nie je dostatočne silná, aby kompletne prepracované projekty v next-gen grafike a so všetkými vymoženosťami utiahla. Peter Moore preto chce vybrať inú cestu, ako si získať PC hráčov, len aby to nebola slepá ulička.

V časoch, keď pracoval v spoločnosti SEGA, si svoje vytrpel v dostatočnej miere. Po uvedení konzoly Dreamcast mali pred sebou kvalitný stroj, ktorý mohol mať svetlú budúcnosť, avšak pre SEGU išlo o nepríjemnú skúsenosť, ktorá ju napokon stála miesto na pozícii tvorcu herných konzol. Na trhu sa totiž objavilo Sony so svojou konzolou Playstation a všetci veľmi dobre vieme, ako to napokon dopadlo. Peter Moore povedal, že do Vianoc museli predať určitý počet kusov konzol, aby neprerobili a mohli pokračovať ďalej, no napokon sa tak nestalo. Hoci verili až do poslednej chvíle, musela prísť zmena, aby nedošlo k úplnému krachu spoločnosti: tak sa aj stalo a SEGA sa pretransformovala na výhradne vydavateľa a tvorcu herných titulov. Tento krok bol podľa Moora nutný, pretože bojovať so Sony bolo nad ich sily.

Po odchode do Microsoftu sa stal otcom hernej konzoly Xbox, ktorú však taktiež nestretol najšťastnejší osud a len po niekoľkých rokoch ju Microsoft radšej odpojil od prístrojov a nechal zomrieť. Mnohí z 25 miliónov užívateľov tejto konzoly to nechápu, dôvod bol však prozaický. Peniaze. Ani Microsoft ich nemá nekonečné množstvo a pumpovať ich do stratového projektu nebolo vhodné. Pôvodný Xbox bol totiž predávaný s harddiskom po uvedení nasledovníka, Xboxu 360, na trh za 199 dolárov, pričom samotný priestor na ukladanie dát stál spoločnosť 70 dolárov a Microsoft prerábal paradoxne na tom, čím bol po konzole väčší dopyt a tlak na sťahovanie ceny väčší.

Preto musel prísť krok, ktorý bol síce pomerne drastický a mnohým hráčom bol proti srsti, no zároveň bol aj nesmierne dôležitý pre rozvoj nasledovníka. A jedna perlička na záver: v časoch, keď sa projekt Xbox rozbiehal a mal vysoké ambície, mal Microsoft na výber dve stratégie: buď vybudovať silný a konkurencie schopný stroj alebo niekoho kúpiť. Microsoft sa zameral výhradne na boj proti Sony a pôvodne mal tento gigant odkúpiť japonské Nintendo, ktoré v tom čase na tom najlepšie nebolo. Keby sa tak stalo, ktovie ako by to napokon dopadlo, či by vôbec mali hráči podarené kúsky ako Nintendo Wii či handheld Nintendo DS. Chvalabohu sa Microsoft rozhodol začať úplne od začiatku a spravil dobre – Xbox 360 je schopný konkurovať Playstationu 3 a získal si mnohých hráčov.

