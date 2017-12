Bambusové notebooky dorazili na pulty predajní

Nastala nová éra ekológie v segmente počítačov – tvrdí spoločnosť Asus, ktorá po troch rokoch vývoja a prezentácií na veľtrhoch spustila predaj „bambusových notebookov“. Podľa slov výrobcu nejde iba o použitie prírodného materiálu, ale aj o ekologický výr

19. sep 2008 o 9:30 Milan Gigel, (mg)

obný cyklus a nové technológie pod kapotou.

Ak si priplatíte, získate vraj nielen na dotyk príjemný povrch, ale aj úsporné zariadenie, ktoré prispôsobuje prostredníctvom technológie Super Hybrid Engine napájanie tak, aby bolo čo najefektívnejšie. Znamená to, že napájacia časť kaskádovito mení výkon tak, aby boli straty pri konverzii napätia čo najmenšie. Podobná technológia sa v minulosti objavila aj pri desktopových základných doskách tohto výrobcu. Výdrž batérie sa údajne predĺži od 35 až 70 percent. Neznie to však takmer neuveriteľne, znamenalo by to podstatný zlom v segmente notebookov.

Zmeny nastali i v zázemí spoločnosti. Vývoj a výroba sa posunuli bližšie k ekológii, takže môžeme očakávať, že sa to odrazí aj na cenách. V bambusovom vyhotovení sú k dispozícii modely v 12,1 a 11,1 palcovom formáte, zatiaľ ide stále o prestížnu radu, na ktorú si bežný zákazník ešte nejaký ten rok počká.