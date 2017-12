Sacred 2: Fallen Angel - padlý anjel povstáva

Dlhú dobu, niektorí možno až dodnes, sme očakávali nástupcu Diabla 2, pričom tak úplne sa z trónu zrejme nepodarilo zraziť pekelníka nikomu. Možno to je kvôli nostalgii a spomienkam a možno to je tak, že Blizzard jednoducho akčné RPG robiť vie.

18. sep 2008 o 11:18 Ján Kordoš

Mali sme možnosť vďaka ochote Cenegy otestovať preview verziu a dojmy sú rozhodne pozitívne. Vynikajúco naladení si pri inštalácii z 3 DVD (!!!) nejeden aj obed navaril a schrúmal, ale svedčí to o tom, že Sacred 2 rozhodne nebude žiadnym trpaslíkom. Ani nie je, to však potvrdil už predchodca. Poďme od slov k činom – ehm, teda k ďalším slovám. Na začiatku vás čaká výber hrdinu, postavy, ktorú budete sprevádzať príbehom. Ten hráva v podobných hrách približne sedemnáste husle, v prípade Sacred 2 to je trochu inak. Nie, že by sme sa dočkali komplikovanej zápletky s podrobne prezentovaným svetom. Pes je zakopaný vo voľbe postavy. Istotne, to ponúka každá hra a Sacred 2 sa môže pochváliť až šiestimi hrdinami, avšak príbeh pre každú postavičku je trochu iný, začínate na inom mieste, na inom zrejme aj skončíte a proste už teraz vieme, že znovuhrateľnosť nedostane poriadnu ranu do brucha.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

K dispozícii máme teda šesť hrdinov a aby feministky nevyskakovali príliš vysoko, pohlavia sú zastúpené v rovnakom pomere. Aj keď názvy niektorých budú znieť podivne, ich zameranie je klasické. Bojovníci (Shadow Warrior a Temple Guardian) poznajúci maximálne dvojslabičné slová tu nájdete v dvoch mutáciách, elfka je zas zameraná výhradne na mágiu, temný inkvizítor nemá príliš čisté ruky a tyká si s podsvetím a temnou mágiou, driáda sa netají láskou k prírode, ktorej magické zložky rada využíva a kombinuje so strelnými zbraňami a na záver sme si nechali podivnú serafínku, suplujúcu paladína. Vie sa mlátiť, dokáže sa nadopovať aurami, proste z každého rožku trošku a všetci chcú zachrániť alebo naopak zničiť svet.

Pri voľbe postavy si totiž u postáv (až na dobroprajnú serafínku a zloducha inkvizítora) volíte aj zameranie. Môže sa vybrať buď dobrou cestou alebo sa vydá nekalé chodníčky. A to nemáte len tak, že teraz vám nad hlavu nadskočí svetožiara alebo naopak vyrastú rožky. Zmení sa princíp úloh, od toho sa odvíjajúci aj príbeh a keďže nie ste včerajší a pred očami sa vám vynorili Hviezdne vojny, svetlá a temná strana, tušíte koľká bije. Podobne to bude fungovať aj v Sacred 2, čo nám dáva pri našej skromnej znalosti matematiky presne desať možností ako hru môžete rozohrať, hrať a zároveň aj dohrať. To o znovuhrateľnosti už nebudeme opakovať, jednoznačne si však dali tvorcovia v tomto prípade záležať a dávajú hráčom možnosť vybrať si a skúšať nové možnosti. Trochu to možno bude škrípať, pretože prostredie nie je náhodne vygenerované, ale vopred pripravené, ale keďže by sa mali úlohy meniť podľa zamerania, nepôjde o veľkú prekážku.

Zlepšovanie postáv prebieha podobne ako v iných projektoch: po získaní daného počtu skúseností poskočí hrdina o jednu úroveň, rozdelíte body do šestice základných vlastnosti, ktoré ovplyvňujú zameranie. Okrem toho si postupne odomykáte špeciálne schopnosti, ktoré nemusia byť výhradne bojového či magického charakteru a môžete sa tak okrem špeciálnych útočných pohybov aj jazdiť na koni (a zároveň bojovať), či zlepšiť svoj obchodnícky skill (vyjednáte nižšiu cenu) alebo budete mať väčšie šťastie na nájdené predmety. Tých je mimochodom požehnane a typický inventár nebude pre nikoho veľkou neznámou, ani možnosť obliekať si ako brnenie, tak hodiť niečo na hlavu, na ruky, obuť si extravagantné lodičky, na krk reťaz, na prsty zlaté prstene a módna prehliadka sa môže začať. To, čo máte na sebe, vidíte aj priamo hre na hrdinovi a počiatky chabého odevu sú tak časom vystriedané rôznorodou vizážou. A je toho mnoho, skutočne mnoho. Medzi klasiky patria aj dve sety zbraní, medzi ktorými poľahky prepínate: z diaľky ostreľujete protivníkov lukom a ak sa priblížia do vašej tesnej blízkosti, vytiahnete napríklad meč či dýku a dotyčného presvedčíte ostrou čepeľou.

Ako už bolo spomenuté, krajina nie je náhodne generovaná, lež pekne vymodelovaná, s náležitým citom pre detail a krásu. Inu, v tomto sa nezaprie nemecká precíznosť, takže v úvode hry sa budete tešiť na zelenými lúkami, vlniacou sa trávou, občasnými lesmi a ľudskými obydliami vyčačkané prostredie. Tu hopsá zajačik po ceste, tamto motýle mávajú krídlami ako dušu a keby na nás neútočili krvilační banditi, okamžite si ľahneme do trávy a pozorujeme oblohu. To je výrazný klad vymodelovanej krajiny, ktorá je skutočne nádherná a kým ju prechodíte krížom krážom, aj Vianoce prejdú – preto si znovu zacválame na vernom koníkovi alebo dostaneme k dispozícii iné zvieratko. Rozloha je skutočne gigantická a to vás čaká ešte aj 200 dungeonov. Pri vchode do podzemných kobiek sa navyše nič nenahráva, prechádzate pomerne plynule medzi exteriérmi a interiérmi. V prípade budov sa zas spriehľadní strecha alebo poschodie. Nemôže chýbať ani pravidelné striedanie dňa a noci, vplyv na samotné hranie sme však až na nižšiu viditeľnosť nezaznamenali. Aby to nebolo málo, máte celý svet otvorený a k dispozícii okamžite po kliknutí na položku Nová hra. Keby nás v odľahlejších častiach nenapadli protivníci na vyššej úrovni, určite by sme navštívili aj iné miesta. Tam na každého budú okrem tradičných lesov a otvorených priestranstiev s mestami čakajú aj husté lesy, bažiny, džungľa, púšť alebo vulkanický ostrov.

Sekať budeme do ľudských protivníkov (prípadne nemŕtvych a kostlivcov), no pre svoju nádielku si prídu aj zvieratká, pričom druhov nepriateľov je hneď niekoľko desiatok a odlišujú sa od prostredia k prostrediu. V hustej džungli nás teda poštípe pavúk, z lesa vyskočí vlk a na púšti pochodujú škorpióny, z hrobov vystupujú zombíci, za lesom stoja nastúpení banditi a podivní škriatkovia, v podzemí sú to gigantické krysy, na pláži piráti. Zábavy kopec a to raz za čas natrafíte na silnejšieho nepriateľa, ktorého kadejakou rybičkou neupižláte. Rozum do hrsti, zvoliť stratégiu, na každého totiž bude platiť niečo iné a vy predsa hlúpi nie ste a prídete na to aj sami.

Keď sme si už povedali, že krajina je obrovská a protivníkov v nej kopec, bolo by pekné povedať si aj či sa budeme len tak voľne prechádzať alebo budeme hojne zásobení questami, úlohami. Druhá možnosť je správna. Okrem príbehovej línie, ktorej zdolanie by nám podľa tvorcov malo zabrať približne 35-45 hodín čistého času, na nás čaká obrovské množstvo postranných úloh. Tie sa vyskytujú skutočne na každom druhom rohu a ich plnenie nie je vôbec na škodu. Okrem tradičných, kedy musíte zničiť daný počet daných nepriateľov, ste nútení vypraviť sa na nejaké miesto, niekoho oslobodiť, niečo získať, ale v mnohých prípadoch sa dostanete do nových miest a dostanete úlohy nové, ktoré by ostali pre vás neviditeľné. V reči čísel to bude približne 600 postranných úloh, čo je číslo pekelne vysoké a ich plnenie vám nejaký čas rozhodne zaberie – dokonca to bude trvať až tak dlho, že v Ascarone sebavedome prehlasujú čosi o stovke hodín, ktorá bude potrebná na kompletné dohranie hry. A to krát... koľkože to máme možností postáv? No jednoducho obrovské číslo, rozľahlý svet, veľké množstvo úloh.

Aby sme sa nestratili, dostaneme k dispozícii mapu. Tá je vynikajúca, perfektná a ak bude k hre samotnej pribalená aj vytlačená verzia, bude to dokonalé. Okrem výrezu najbližšieho okolia priamo na hernej obrazovke (sami si volíte veľkosť okna, zoom, čo tam uvidíte) si môžete aktivovať aj mapu klasickú. V tomto prípade sa síce nemôžete pohybovať, ale máte pred sebou nádhernú maľovanú mapu, po ktorej jazdíte kurzorom, približujete si ju, odďaľujete a ak vám to nebude stačiť, použijete lupu a vidíte, čo sa nachádza pod hnedobielou nádherou v skutočnosti. Prehľadnosť nadovšetko. Trochu však zamrzia pomerne titerné menu, ktoré by ovládateľnosť mohli znižovať, v konečnom dôsledku je však ovládanie v PC verzii tradične myšoidné s príslušnými klávesovými skratkami. Keďže však hra vychádza aj na konzolách (u nás sa objaví pre Xbox 360 a Playstation 3 hra o nejaký ten týždeň po PC verzii), ovládanie bolo prispôsobené gamepadom. Žiadny kurzor sa nekoná, postavou pohybujete analógom, útok a iné činnosti sú namapované na klasickú štvoricu tlačidiel, špeciálne skrátené voľby ako napríklad liečenie na D-pad, zmena zbraní na trigger, rovnako voľba špeciálnych schopností. Nestratíte sa ani v PC verzii (tu je ovládanie známe, preto nebolo popisované), ani v tej konzolovej.

Grafické spracovanie bolo príjemne farebné, predsa len to nie je Diablo (aj keď trojka sa môže pochlapiť svetlejším mejkapom s pestrejšími farbami). Podrobnosti si však necháme na recenziu, venovať sa radšej budeme nedostatkom. Najprv tie, ktoré bijú do očí. Hardvérová náročnosť – tá mohla byť daná aj preview verziou, takže veríme, že pomerne dlhé nahrávanie skráti a nebude to veľký žrút výkonu, aj keď hra vyzerá skutočne k svetu. Mierne rozladení sme boli z identických animácií pre ten istý typ nepriateľa. Ak sa k vám totiž blíži trojica rovnako oblečených banditov rovnako šmatlavým behom, nevyzerá to najlepšie. Niekomu môžu prekážať aj mierne sci-fi prvky, ktoré budú neskôr zrejme vysvetlené prastarou civilizáciou. Do fantasy to podľa niekoho nepatrí, nám to veľmi nevadí a aspoň to nevyzerá ako Tolkien v nemčine. Nostalgická vsuvka: vzdych a spomienky na sériu Wizardry – koniec nostalgickej vsuvky. Inak všetko po starom, Ascaron ostal verný aj svojmu humoru, ktorý počujete pri monológoch hlavnej postavy alebo pri objavení cintorínu poctivo preklikáte každý hrob. A že si vedia spraviť srandu aj sami so seba, dosvedčuje veta na jednom z pomníkov: Tu leží človek, ktorý prišiel na fórum a založil novú tému „Kde nájdem „watterbottle?“ Znalci vedia.

Reč by sa ešte dala hodiť o multiplayeri (nebude chýbať kooperatívny režim, pričom hra nepadne, ak sa vás spoločník znenazdajky odpojí), avšak nebudeme to zbytočne zdržiavať. Sacred 2 sa objaví čoskoro a treba si niečo nechať aj na recenziu. Už teraz však nie je dôvod netešiť sa. Máte radi akčné RPG a nerobí vám problém si trochu zaklikať? So Sacred 2 si s veľkou pravdepodobnosť náladu nezhoršíte a rozhodne skrátite čas pri čakaní na Diablo III plnohodnotnou peckou. Skutočne výrazné chyby (technické problémy zatiaľ rátať nebudeme, išlo o preview) sa nájsť po niekoľkých hodinách hrania nepodarilo, uvidíme ako dopadne review verzia, či sa náhodou nezačne o slovo hlásiť monotónnosť. Zatiaľ to však vyzerá výborne, kvalitná „osmičková“ hra.