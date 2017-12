Chystajú sa minimálne štyri Halo hry

18. sep 2008 o 8:45 Ján Kordoš

Vieme o strategickom Halo Wars, niečo (konkrétne Halo: Chronicles) by malo vznikať pod taktovkou Petra Jacksona, no tento titul je zahalený tajomstvom. A čo ostatné dva? Teda minimálne dva? Reči sa šíria rýchlo a možno pôjde o ďalší projekt vývojárov z Bungie, ktorí sa od Microsoftu odtrhli, ale značku Halo zrejme tak skoro neopustia. Hovorí sa však, že nejde o pokračovanie úspešného tretieho dielu. A štvrtá hra? To sa priam núka Halo 4, na ktorom by mohli čisto teoreticky pracovať vývojári z Gearboxu, ktorí majú na svedomí konverziu prvého dielu na PC a chystajú v blízkej budúcnosti oznámiť niečo, skutočne veľké.

Gearboxu držíme palce, práve dokončili Brothers in Arms: Hell´s Highway, rozpracovanú majú zaujímavú akčnú hru Bordelands a neskutočne sa tešíme na ich Votrelcov. Len či toho nemajú na pleciach až príliš mnoho. A k Halo už len toľko, že menej je niekedy viac.

Zdroj: GamesIndustry