Šéf vývoja Age of Conan odchádza z Funcomu

18. sep 2008 o 8:28 Ján Kordoš

„Spravil som všetko, čo som len mohol, aby sme vytvorili túto skvelú hru (Age of Conan), ale rozhodol som sa odísť, pretože sú v nej prvky, s ktorými nie som spokojný. To je dôvod môjho odchodu. Teraz mám triezvy pohľad na hru a Craig má moju podporu. Vo firme som prežil nádherných 16 rokov a som hrdý na to, čo som vo Funcome dokázal. Funcom a Conan budú vždy veľká časť môjho ja, avšak teraz nastal čas, aby som sa odvážil skúsiť niečo mimo herného biznisu. Som si istý, že budúcnosť hry je v dobrých rukách.“

Isteže, je pravdou, že Age of Conan mal vyššie ambície a záujem o hru začína po počiatočnom boome výrazne upadať, ale neznamená to hneď to najhoršie.

Zdroj:PR