Google herných vývojárov Valve nekúpil

18. sep 2008 o 8:13 Ján Kordoš

Táto správa mala byť podľa The Inquirer hotovou vecou, avšak Doug Lombardi z Valve uviedol všetko na pravú mieru a označil to za novinársku kačicu, fikciu a možno niekoho sen. Tvorcovia úspešnej akčnej série Half-Life teda robia bábovky i naďalej na vlastnom piesočku, no nikdy nehovor nikdy. A obzvlášť Googlu.

Zdroj: Kotaku