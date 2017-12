Retro obaly úspešných moderných hier

18. sep 2008 o 8:01 Ján Kordoš

Teraz si predstavte, že by dnešné hity vyšli pred približne 30 rokmi. Ako by vyzerali ich obaly? Na čo by sme sa pozerali v obchodoch? Bioshock, Halo 3, GTA 4 a ďalšie v retro obaloch (všetky nájdete na tejto stránke) a samozrejme každá nostalgicky od Atari. Žeby sme sa podujali na známe krátenie si chvíľ infantilným „nájdi 5 rozdielov“?

Zdroj: The-Minus World, Kotaku