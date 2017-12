P. Prónay sa stal IT osobnosťou a Compaq Computer Slovakia IT firmou 2001

26. apr 2001 o 15:05 TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Výkonný riaditeľ spoločnosti Siemens Business Services, s.r.o., Peter Prónay získal ocenenie IT osobnosť roka 2001 a Compaq Computer Slovakia, s.r.o., IT firma roka 2001. Rozhodlo tak Neformálne združenie nezávislých žurnalistov pôsobiacich v oblasti info-komunikačných technológií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prvej súťaže v histórii 11. ročníkov veľtrhu Cofax sa konalo na galavečere v bratislavskej Redute.

Ambíciou iniciátorov súťaže bolo založiť tradíciu každoročného vyhlasovania IT osobnosti a IT firmy a oceniť tak úsilie osobností a firiem, ktoré sa podieľajú na rozvoji tohto trhu na Slovensku.

Počítačový expert P. Prónay získal ocenenie za dlhodobý a mimoriadny osobný prínos k rozvoju IT biznisu na Slovensku. V odbornej komunite sa uznáva jeho dlhoročná kariéra vo vedeckom výskume, počas ktorej sa okrem iného podieľal na vývoji prvej počítačovej siete v Československu.

Pobočka svetového lídra v oblasti informačných technológií Compaq Computer Slovakia, ktorá vykázala medziročný nárast tržieb vo výške 39 %, okrem iného podporila vznik internetového rozhrania Obchodného registra a spoločensky sa angažovala sponzorovaním niekoľkých ďalších projektov v oblasti školstva a zdravotníctva.

Osobnosti, ktoré prijali nomináciu, porota hodnotila z pohľadu ich prínosu k rozvoju IT biznisu na Slovensku. Zohľadňovala sa tiež ich účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, angažovanosť vo vzdelávaní, osveta a na informovaní verejnosti.

V prípade firiem sa hodnotili hospodárske výsledky, tempo rastu, unikátne produkty a služby, rozvoj nových segmentov, investície do rozvoja firmy, ale aj spolupráca s akademickou sférou a verejnoprospešné projekty.

V rámci veľtrhu Cofax sa uskutočnila aj tradičná súťaž Počítadlo 2001. Túto cenu udeľujú zástupcovia odbornej tlače z ČR a SR, a to za mieru prínosu a inovatívnosti v oblasti IT. Zlatým počítadlom roku 2001 sa stal digitálny fotoaparát PowerShot Pro 90 IS, ktorý vystavovala spoločnosť European Peripherals. Druhé miesto bolo udelené Notebooku Omnibook 500, ktorý vystavovala firma PosAm Bratislava. Tretiu cenu si z Cofaxu odniesla firma Nupseso, vystavujúca program na rozpoznávanie naskenovaného textu FineReader 5.0 Office.

