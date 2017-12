Niektorí hráči sú nahnevaní na absenciu nekromancera v hre Diablo III

„Všetci, ktorí hrajú radi za Barbariana boli spokojní, no fanúšikovia Necromancera (ako herného povolania – pozn. red.) nás nenávideli. Chápem to a nebudem ich za to nenávidieť. Ale ak oznámime ďalšie povolanie, ktoré je podobné predošlému, budú nás nenávidieť tak či tak.“ Zatiaľ Blizzard ohlásil verejne len Barbariana a Witch Doctora, ktorý nahradil Necromancera, pričom celkovo nás čaká pätica povolaní.

„Všetkým sa nezavďačíte,“ pokračoval Wilson, „ale myslím si, že keď bude hra dokončená, nájde si každý hráč svoju postavu, ktorú budú milovať a radi sa o ňu starať. Ak sa tak náhodou nestane, môžem sľúbiť, že v datadisku prinesieme späť staré povolania. Nechceme to však meniť do vydania hry a chceme zachovať ich identitu.“

Čo z toho vyplýva pre nás? Diablo III možno nesadne všetkým fanúšikom, strachovať sa však nemusia, veľké zásahy do hrateľnosti to neprinesie a ak aj náhodou áno, nepriamo bol potvrdený datadisk. O hre Diablo III sa viac dočítate v našom preview.

