SanDisk neprijal akvizičnú ponuku od Samsungu

17. sep 2008 o 13:43 SITA

SOUL/SAN FRANCISCO. Americký výrobca pamäťových kariet SanDisk odmietol akvizičnú ponuku v hodnote 5,9 mld. USD od najväčšieho svetového výrobcu pamäťových čipov Samsung Electronics, no nevylúčil dohodu za lepších finančných podmienok. Prevzatie SanDisku by pre Samsung znamenalo zníženie nákladov o 350 mil. USD ročne, ktoré juhokórejská spoločnosť platí americkej spoločnosti za patentovanú pamäťovú technológiu. Akvizícia by tiež prispela k rozšíreniu vplyvu Samsungu na trhu s pamäťovými kartami, ktorý bojuje s prudkým poklesom cien pamäťových čipov kvôli nadbytku dodávok.

SanDisk vo vyjadrení uviedol, že Samsung so svojou ponukou 26 USD za akciu podhodnotil spoločnosť, no americký výrobca napriek tomu ostáva prístupný rokovaniam, ktoré odzrkadlia "skutočnú cenu" spoločnosti. Hovorca Samsungu James Chung informoval, že spoločnosť sa ešte nerozhodla, či svoju ponuku na prevzatie zvýši.

Samsung pôsobí na Slovensku od roku 2002 prostredníctvom firmy Samsung Electronics Slovakia, ktorá v súčasnosti zamestnáva okolo 3 500 pracovníkov. Samsung prevádzkuje v Galante svoj najväčší európsky závod, v ktorom vyrába televízory a počítačové monitory, plazmové obrazovky a ďalšie zariadenia. Spoločnosť začala na jar minulého roka s výstavbou nového závodu na výrobu LCD modulov vo Voderadoch pri Trnave. Podľa pravidelných údajov zverejňovaných Štatistickým úradom SR Samsung Electronics Slovakia patrí dlhodobo k najväčším slovenským exportérom.