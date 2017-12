Elektronické mýto bude asi až na budúcu jeseň alebo od roku 2010

Kamióny a autobusy budú zrejme platiť mýto za využívanie slovenských diaľnic a ďalších vybraných ciest až na budúcu jeseň alebo od roka 2010. Predpokladá to ministerstvo dopravy, ktoré však konkrétny termín zavedenia elektronického výberu mýta nespresnilo

15. sep 2008 o 20:03 ČTK

BRATISLAVA. . Dôvodom sú sťažnosti neúspešných uchádzačov v tendri na dodávku a prevádzku mýtneho systému. Pôvodne sa pritom malo mýto platiť už od januára 2009.

"V priebehu verejného obstarávania (...) uplatnili uchádzači revízne postupy, ktorých opätovné uplatňovanie poukázalo na nedostatky zákona o verejnom obstarávaní, a ktoré sa už dnes môžu posudzovať ako obštrukcia respektíve šikanovanie verejného obstarávateľa," uviedlo ministerstvo dopravy v návrhu na stanovenie výšky poplatkov za diaľničné známky na budúci rok.

Uzavretie lukratívneho tendra na dodávku a prevádzku mýtneho systému za viac ako 20 miliárd korún (663,9 milióna eur), ktorý vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vlani v septembri, blokujú sťažnosti trojice neúspešných uchádzačov na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). Vylúčené firmy navyše podali na úrad, ktorý potvrdil ich vyradenie z tendra, žalobu na súde. Jediným záujemcom, ktorý zostal v tendri, je konzorcium SanToll na čele s francúzskou firmou Sanef s najvyššou ponukou okolo 25 miliárd korún (829,8 milióna eur).

"Rezort dopravy nevie definovať presný termín prechodu z nálepiek na elektronický výber mýta," píše sa v materiáli. Minister dopravy Ľubomír Vážny minulý týždeň vyhlásil, že štát môže prísť v budúcom roku o 2,5 až 4,5 miliardy korún (83 až 149,4 milióna eur), pokiaľ mýto nezavedie.

V prípade, že sa nepodarí elektronické mýto na budúci rok zaviesť, budú si nákladné autá, kamióny aj autobusy naďalej kupovať ročné, mesačné, týždenné aj jednodňové diaľničné nálepky. Podľa návrhu by sa mali zvýšiť ceny za ročnú, týždennú a jednodňovú známku pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 ton. Naopak zlacnieť by pre ne mala mesačná nálepka.

Pokiaľ sa od októbra 2009 elektronické mýto spustí, bude to znamenať koniec ročným známkam pre kamióny, nákladné autá aj autobusy. "Sadzba mesačnej úhrady je adekvátne znížená, aby nedošlo k neúmernému spoplatneniu vozidiel od 3,5 do 12 ton," poznamenalo ministerstvo. O tom, ktorý variant bude platiť, by mala rozhodnúť vláda.

Osobné automobily majú platiť elektronické mýto až neskôr. V roku 2009 ich podľa návrhu vyjde diaľničná známka rovnako ako v tomto roku. Ročná známka by mala stáť 1100 korún (36,50 eura), mesačná 300 korún (9,90 eura) a týždenná 150 korún (4,90 eura).