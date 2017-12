id Software o obmedzeniach nového akčného projektu Rage

17. sep 2008 o 15:52 Ján Kordoš

„Z hry Rage nebol odstránený žiadny obsah kvôli obmedzeniu kapacity diskoch k Xboxu 360 (ostatné verzie, teda PC a PS3 vraj vyzerajú o niečo lepšie - pozn. red.). Túto platformu považujeme za skvelú a hrať Rage na ňu bude zážitok.“ Dementované správy o orezávaní majú svoju podstatu niekde inde. Microsoft si za hry, ktoré sú na viac ako dvoch diskoch určuje špeciálne príplatky a preto sa v id Software rozhodli pre inú variantu.

„Pôvodne sme plánovali pripraviť pre hráčov 5 až 6 menších prostredí, na ktoré môže zavítať, avšak neskôr sme ich obmedzili na dve väčšie územia, aby hráči nemuseli pri prechodoch neustále žonglovať s médiami, keďže plánujeme vydať Rage na dvoch DVD,“ povedal Willits.

Vec je teda vysvetlená a pre hráčov to je impulz k tomu, aby začali pomaly uvažovať o médiách s vyššou kapacitou. Nezdá sa to, ale keď sa vám Blue Dragon rozkladá na troch diskoch, Lost Oddysey dokonca na štyroch a keď preview verzia Sacred 2 dorazí na troch DVD, začínate si uvedomovať, že Sony to s Blu-ray mechanikou vymysleli dobre. O hre Rage sa viac dočítate v našom preview.

