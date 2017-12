So Blonde - na farbe vlasov záleží

Adventúry máme radi a blond slečnami taktiež nepohŕdame. Alebo že by to bolo opačne? Projekt So Blonde od Wizarboxu sa vyznačoval vysokými ambíciami, ktoré ho mali vyniesť na piedestál dobrodružnej zábavy.

17. sep 2008 o 14:35 Ján Kordoš

Keby sme mali recenziu napísať v niekoľkých bodov, nebolo by to nič zložité: kreslená adevntúra, zbieranie predmetov, rozhovory, stratený ostrov, rozmaznaná blondýna, nemecký humor, minihry a cukríková grafika. Vcelku klasická zostava, ktorá tu už bola x-krát, tentoraz nám rozmaznaná blond teenagerka Sunny Blonde stroskotá na zabudnutom ostrove, kde sa čas zastavil už dávno a so svojskou naivitou sa snaží nájsť svojich rodičov, hotel, obchody a hlavne sa nalíčiť. Humor vychádzajúci zo stretnutia s technológiou a dnešným štandardom nedotknutými ľuďmi, by mohol zaujať. Dokonca by aj mal, pretože o príbeh a dialógy sa staral populárny Steve Ince (séria Broken Sword), lenže výsledok je viac než nemastný-neslaný a názorne poukazuje na dôvod, prečo adventúry začali postupne ustupovať do herného pozadia.

Gro hry tkvie v klasickom hľadaní predmetov, používaní predmetov, rozprávaní sa s postavami a riešením hádaniek. V tom sa So Blonde drží tradičného formátu a únik v podobe minihier nie je dostatočnou motiváciou – chvalabohu sa však dajú všetky drobnosti ako chytanie vajíčok do košíka či stláčanie kláves vo vhodný moment, preskočiť. Novinky nečakajte ani pri rozhovoroch, čaká na vás tradičná schéma: otázka, následne odpoveď. Všetko sme tu už nie raz videli a z niektorých vecí vášmu žalúdku nepríde najlepšie, na iné si nostalgicky spomeniete a nemusíte si zvykať na nič nové. Ako celok však So Blonde rozhodne nesplnilo ani mierne vlhké sny adventúristov.

GRAFIKA 7 / 10

Už podľa obrázkov možno vidno, že to vôbec nevyzerá zle a známa nemecká roztomilosť sála z každej obrazovky. Pestré farby nájdete na každom kroku, každú scénu sa tvorcovia snažili vymodelovať so zmyslom pre detail, často natrafíte na miesta, kde sa čokoľvek hýbe – ale i napriek tomu tu máme klasickú schému dvojrozmerných pozadí a postáv po nich behajúcich. Ručne kreslená grafika má svoje čaro, v prípade So Blonde však pôsobí obohraným dojmom, akoby sme to všetko už nie raz videli a samotné scenérie tak ničím špeciálnym neprekvapia. Pozerá sa na to dobre, o tom niet pochýb, no čaro tretieho Monkey Islandu hra nedosahuje ani napriek tomu, že sa do hry podarilo dostať mnoho nenápadných indícií na iné známe hry alebo seriály (napríklad poklop s dobre známou sériou čísel seriálu Lost a podobne). Animácie pohybu a rôzne aplikácie predmetov sú až príliš obyčajné, je ich málo, takže nemôžeme dúfať ani v roztomilé pohyby či gagy z toho vyplývajúce. Zápletka je rozprávaná formou komixových stripov, čo neurazí a v dnešnej dobe ani neprekvapí. So Blonde vyzerá dobre, to áno, avšak podobne sme sa vyjadrovali u mora ďalších herných projektov. Roztomilosť by mohla ísť ruka v ruke s dômyselnými a doslova láskyplnými lokáciami humornej hry, avšak v tomto prípade sa skôr stavilo na nemeckú dôslednosť. Sklamanie nehrozí, spokojnosť však taktiež nie.

INTERFACE 5 / 10

Ovládanie prebieha klasicky myšou. Takže pohoda, veď interaktívny kurzor je bežnou súčasťou hier už pekných pár rokov. Avšak So Blonde to s návratom ku klasike prehnalo jednoduchými, hrateľnosť narúšajúcimi, akciami. Tak napríklad dvojklik na beh postavy síce funguje, ak sa však chcete rýchlo presunúť k postave a okamžite sa s ňou porozprávať, Sunny sa nikam neponáhľa. Riešenie je prosté: dobehnúť k postave dvojklikom a až potom sa začať rozprávať. To by sa dalo hre odpustiť, lenže k slovu sa dostane nepríjemné hľadanie predmetov, ktoré splývajú s prostredím (chvalabohu sa dá v menu aktivovať možnosť zobrazenia všetkých predmetov na obrazovke – to je však zbytočné, keďže niektoré predmety a akcie sa stanú aktívnymi až v momente, kedy nevykonáte niečo iné, potrebné pre postup v hre) a čo je najhoršie, kurzor je aktívny len z polovice. Prejdete predmetom, viete o ňom, lenže ak ho chcete vziať, musíte kliknutím na pravé tlačidlo otvoriť špeciálne minimenu, vybrať ruku predstavujúcu uchopenie, respektíve manipuláciu s predmetom, inak vám hlavná hrdinka daný objekt len okomentuje.

Zbytočne to zdržuje, zbytočne klikáte, zbytočne zabúdate a myslíte si, že daná vec nie je potrebná. A to len preto, že ste zbytočným klikom nevybrali možnosť „vezmi“. Ako v starých adventúrach, kde sme v špeciálnom menu vyberali možnosti ako talk, open, use a podobne. Niekoľko miest je tematicky rozdelených na mape na zopár oblastí (celkovo hra obsahuje 45 obrazoviek), mapa vám však ostane uzamknutá a musíte sa presúvať manuálne, takže sa nabeháte. Drobností s ovládaním, ktoré príjemné a užívateľsky príjemné rozhodne nie je, pokračuje po celý čas hrania, pričom všetko zabíja nie práve vhodne zvolená forma odpovedí: v podobe komixových bublín s nečitateľným fontom pri hlavách postáv. Doba pokročila a tempu hry to škodí.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Nevyužitý potenciál z hry priam srší. Blondýnka stroskotá na ostrove a keďže je to rozmaznaná, nafúkaná a arogantná krásavica, núka sa ohromné množstvo vtipných situácií, ktoré vyplývajú z rozdielnych pomerov návštevníka a domácich. Zasmiať sa zasmejete ťažko, hoci nechýbajú ani povestné slovné súboje, tentoraz formou vtipov – áno, tie „neskutočne“ vtipné blondýnkovské. S úsmevom na tvári sa prichytíte niekoľkokrát, stále je to však zúfalo málo na to, že sa hra považuje za primárne humornú hru. Skôr ide o primitívny humor nechválne známy zo situačných komédií, v ktorých vám až smiech v pozadí musí napovedať, že práve teraz sa dostavila perla ducha, štekliaca vašu bránicu. Možno je na vine práve nemecký zmysel pre humor, ktorý je pre recenzenta španielskou dedinou, ale nič to nemení na zúfalo umelom tempe hry, ktoré je... je tak typicky adventúrovské. Spred nejakých 15 rokov. Tvrdohlavo sa núkajúca zmena charakteru postavy pri zistení, že stroskotala skutočne na neznámom mieste, je zmrazená. Sunny sa nijako nevyvíja, robí absurdné veci: na začiatku nechce predísť pred miestneho chlapca neupravená, no o niekoľko obrazoviek ďalej, bez akéhokoľvek rozumného posunu vo vývoji postavy, dojí kravu, pripravuje kapučíno, ovláda remeslá, nebojí sa voodoo a podobne.

Proste to treba spraviť, scenárista do hry napumpoval kopec veci, aby toho len bolo veľa a cez to všetko sa musí Sunny preniesť. Vlastne vy. Hrateľnosť je teda postavená na nezmyselnom putovaní sem a tam, nepomáha vám v ňom hrdinka, neporadí, čo by sa práve teraz malo spraviť. Keď sa k tomu pridá absurdné hľadanie predmetov, ktoré sa stanú aktívne až v okamihu ich využitia, začnete pri neustálom pobehovaní z miesta na miesto pociťovať nie zúfalstvo, ale nepríjemnú nudu, až vás napokon hra odradí. A podarí sa jej to pomerne rýchlo. Zápletka fajn, ale rozvíjanie deja sa proste nekoná. Potom nikoho neprekvapí, že Sunny musí dostať niekoho z miestneho väzenia, akoby sa nechumelilo, sedí na svadbe, pričom podobných momentov je tu viacero. Boli v iných hrách, tak prečo by nezapasovali sem? Hra So Blonde po stránke hrateľnosti vyzerá ako vytvorené náhodným generátorom známych princípov. Nedrží to pohromade a čo i len mierne náročný hráč začne postupne a potupne zaspávať. Nie je to zábava, je to bez ducha, proste adventúra, kde robíte to, čo ste už miliónkrát videli a robili inde.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje. Dve blond slečny na jednom mieste? Nebláznite!

ZVUKY 6 / 10

Primárne sa zvukové efekty zameriavajú na dabing. Všetky postavy sú samozrejme nahovorené, niektoré umelo, niektoré príjemne prekvapia, ale štúdiové echo počujete od každej z nich. Až na Sunny. Na jednej strane vám jej uvrieskaný, pubertálny, nadšený, arogantný, proste typický pre danú postavu hlas, bude znieť v ušiach vďaka zvýšenej intenzite a ochote všetko komentovať a neustále, až ho začnete mať plné zuby, no na strane druhej sa nedá predstaviť nič lepšie pre nadabovanie hlúpučkej puberťáčky s blond vlasmi. Taká babenka odvedľa, ktorej by ste reálne niečím zapchali ústa (v rámci slušnosti) sa v hre nestratí. Okolie je však ozvučené skromne, žiadne výrazné ambientné zvuky nečakajte.

HUDBA 5 / 10

Sladučká muzička hodiaca sa na tropický ostrov. Trikrát hurá alebo no zbohom? Niečo medzi tým, avšak vnímať ju nebudete pre jej zúfalú monotónnosť, nevýraznosť, slabú prezentáciu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Adventúry sa dostali na pokraj vyhynutia aj z dôvodu ich absurdnej náročnosti. Zúfalé hľadanie predmetov, snorenie po nových úlohách a obrovské množstvo lokácií, ktoré môžete navštíviť, robia zo So Blonde niekedy až peklo. Niekedy sa nevyhnete nelogickým kombináciám, ktoré možno mali byť vtipné, no po hodine motania sa na jednom mieste by vás nerozosmiala ani jedna nelegálna látka. Trpíte monotónnym snorením, hľadaním nového, skúšate to na to a všetko na všetko. Sú tu aj logické problémy a mnoho z nich poteší, avšak momentov typu „kreditkou si otvorím dvere“ tu nájdete taktiež dosť. Príbehovo orientované rozprávania narážali u niektorých hráčov na odpor kvôli kratšej dobe hrania – tá sa So Blonde vyčítať nedá, je nadpriemerná, avšak za akú cenu? So Blonde sa tak nesie v duchu starších adventúr, v ktorých sa to muselo poctivo prehľadať, prechodiť a všetko ešte minimálne trikrát, inak sa príbeh neposunul ďalej. Žiadne obmedzenie navštíviteľných lokácií ako uzatvorených problémov, žiadna nápoveda od Sunny ako ďalej.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5,5 / 10

Hoci sa recenzia So Blonde niesla prevažne v negatívnom duchu, adventúristi do morku kostí ju príjmu s otvorenou náručou. Nájdu tu všetko, čo potrebujú a aj keď to už videli a hrali, aj keď ich humor nechytí, budú šťastní, že tu máme tropické potešenie. Ostatní si však len povzdychnú a pripomenú, prečo nám adventúry takmer vykapali. Zaujímavý nápad, myšlienka stroskotanej slečny na ostrove, je príjemný. V hre však nezaznamenáte žiadny pokrok vo vývoji postavy, umárate sa zbytočným chodením z miesta na miesto a atmosféra chradne. Dve skupiny hráčov – dve možnosti. A len tak pomimo: na So Blonde je nádherne vidieť, že spraviť skutočne vtipnú adventúru nie je vôbec jednoduché, otrepané vtipy nestačia. Preč sú časy Monkey Islandov, preč sú časy inteligentného humoru Grim Fandanga.