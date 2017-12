V roku 2009 sa určite objaví Call of Duty 6

16. sep 2008 o 20:07 Ján Kordoš

Zatiaľ síce netušíme, do ktorého časového obdobia bude Call of Duty 6 zasadené (štvorka sa odohrávala v neďalekej budúcnosti, päťka sa vracia do Druhej svetovej vojny) a možno nás prekvapia a pôjde o vesmírnu ťahovú stratégiu. A možno by si séria zaslúžila aj nejaký odpočinok. Nech to bude akokoľvek, nebudeme sa pozerať až tak do budúcnosti, začiatkom novembra sa objaví Call of Duty: World at War a veríme, že nepôjde len o tuctovú strieľačku z vlastného pohľadu.

