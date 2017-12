Xbox 360 zlacnie aj u nás

16. sep 2008 o 19:12 Ján Kordoš

Za základný set, ktorý je dodávaný s 60 GB pevným diskom a bezdrôtovým ovladačom, zaplatia zákazníci novo 7 990 Sk (súčasná maloobchodná cena je 9 990 SK). Luxusný variant „Elite“, ktorý sa predáva v čiernej farbe, má 120 GB disk a obsahuje HDMI kábel, bude ku kúpe za 9 990 Sk (12 990 Sk). Najlacnejšia verzia „Arcade“, ktorá je vhodná pre príležitostných hráčov a dodáva sa s pamäťovou kartou s kapacitou 256 MB, bude stáť 5 990 Sk (6 990 Sk).

„Sme pyšní na to, že sa konzola Xbox 360 stáva najlacnejším herným next-gen systémom na trhu a ako prvá prelomila hranicu šesť tisíc korún,“ komentuje zníženie ceny Chris Lewis, firemný viceprezident divízie Microsoft Interactive Entertainment Business v Európe a dodáva: „História ukazuje, že najvyššie predaje dosahujú herné systémy po poklese ceny pod určitú hladinu. To sme pripravení naplno využiť v momente, kedy sa po celom svete predalo viac ako 20 miliónov našich konzol a kedy máme k dispozícii strategickú výhodu v najširšom portfóliu hier. Len do konca roku sa objaví ďalších 90 nových titulov a som si preto istý, že posilníme naše pozície nielen v Európe, ale aj v ostatných častiach sveta.“

Vy preferujete ktorú konzolu? Prípadne ktorú zo známej trojice (Xbox 360 od Microsoftu, Playstation 3 od Sony a Wii od Nintenda) by ste si boli ochotní kúpiť?

Zdroj: PR