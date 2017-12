World of Warcraft: Wrath of the Lich King v novembri + zberateľská edícia

16. sep 2008 o 13:49 Ján Kordoš

Oznámenie oficiálneho vydania datadisku k World of Warcraft, ktorého názov znie Wrath of the Lich King, vyvolal v hernom svete obrovské nadšenie. A ak to náhodou ešte neviete, rozšírenie najobľúbenejšieho MMORPG sa aj v slovenských obchodoch vďaka CD Projektu objaví 13. novembra tohto roku. Aby to nebolo všetko (fanúšikom to však stačí), okrem štandardnej edície bude na trhu aj špeciálna, zberateľská, tá však bude k dispozícii len v obmedzenom množstve a dostane sa k nej len niekoľko vyvolených. Slinky vám určite potečú, pretože okrem hry samotnej bude rozšírená edícia obsahovať 208-stránkovú knihu grafických návrhov k datadisku, exkluzívneho peta pre postavu (ľadový dráčik Frosty), DVD so zákulisia tvorby hry (viac než hodina rozhovorov s vývojármi, úvodné video, komentár tvorcov), CD s oficiálnym soundtrackom, kde nájdete 21 skladieb i s niekoľkými exkluzívnymi hudobnými bonusmi, podložku pod myš s mapou nového kontinentu Northrend, dve zberateľské karty z úvodných balíčkov WoW: March of the Legion a s polu s nimi aj dve exkluzívne karty, ktoré nájdete iba v tejto zberateľskej edícii. Pre fanúšikov raj. A CD Projekt si už teraz mädlí ruky.