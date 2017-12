Electronic Arts stratili záujem o Take Two, spolupracujú s Eidosom

16. sep 2008 o 12:33 Ján Kordoš

Po odstúpení od rokovaní totiž padla cena akcií Take Two na 21.89 $, pričom EA naposledy ponúkalo 25 dolárov za akciu a na začiatku tohto roku, vo februári, to bolo dokonca o dolár viac. Cena Take Two tak začína mierne padať, a to vyšlo ešte najavo, že o pol roka, vo februári 2009, vyprší Take Two zmluva s viacerými partnermi, medzi ktorými je napríklad dvojica Sam a Dan Houserovci. Známa dvojica, ktorá je skromne predstavovaná ako: zakladatelia Rockstaru a tvorcovia série GTA. Ak sa nedohodnú s Take Two, určite sa nájde mnoho spoločností, ktoré o nich prejavia záujem.

Keď sa Electronic Arts nepodaril tento nákup, rozhodli sa teda spraviť si radosť niečím menším a oznámili spolupráca s Eidosom, avšak len v oblasti hier pre mobilné telefóny. Takže ak si stiahnete do mobilu novú Laru (Tomb Raider: Underworld), Just Cause 2 alebo California Games X, bude sa na vás škeriť logo EA Mobile.

Zdroj: PR