Toshiba sa zaujíma o prevzatie americkej spoločnosti SanDisk

Japonský výrobca elektroniky Toshiba sa zaujíma o prevzatie svojho amerického partnera SanDisk, aby tak zabránil akvizícii SanDisku juhokórejským rivalom Samsung Electronics.

16. sep 2008 o 11:07 SITA

JOKOHAMA 16. septembra (SITA, Reuters) - Uviedol to šéf polovodičovej divízie spoločnosti Toshiba a zároveň viceprezident firmy Shozo Saito. Utorkové vyhlásenie viceprezidenta Shozo Saita prelomilo mlčanie japonskej Toshiby, ktoré nasledovalo po vyjadrení najväčšieho svetového výrobcu pamäťových čipov a tretieho najväčšieho výrobcu mobilných telefónov Samsung Electronics v úvode mesiaca o možnom prevzatí spoločnosti SanDisk.

Prevzatie amerického partnera SanDisk juhokórejskou firmou by mohlo Toshibe, ktorá plánuje v spolupráci so SanDiskom takmer zdvojnásobiť svoju produkciu pamäťových čipov, uškodiť. "Ak sa prejavia známky akvizície, budeme musieť podniknúť preventívne kroky," uviedol Saito. Viceprezident ďalej dodal, že Toshiba sa zaujíma o prevzatie SanDisku, no konkrétne rokovania ešte neprebehli. Podľa analytikov by akvizícia americkej spoločnosti Samsungom mohla pomôcť znížiť jej licenčné náklady voči a rozšíriť tiež podiel na trhu.