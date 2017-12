Lístky sa budú kupovať aj cez SMS

Prechod na euro môže zdražieť aj zlacnieť cukrovinky a nápojev eurách. Väčšina automatov totiž prijíma len mince od päť centov vyššie. Ešte nie je jasné, či prevádzkovatelia prispôsobia ceny nahor, alebo nadol.

14. sep 2008 o 0:00 Katarína Ragáčová

Prechod na euro môže zdražieť aj zlacnieť cukrovinky a nápoje v eurách. Väčšina automatov totiž prijíma len mince od päť centov vyššie. Ešte nie je jasné, či prevádzkovatelia prispôsobia ceny nahor, alebo nadol.

BRATISLAVA. Od januára budú aj automaty na cukrovinky a nápoje nastavené na eurá. Počítať sa bude každý cent.

Kým dnes stojí napríklad v Bratislave desaťminútový ne­zľavnený lístok na mestskú dopravu v Bratislave 14 korún, o necelé štyri mesiace vyjde na 46 centov. Cestujúci budú môcť vhadzovať všetky mince, aj jednocentovky.

Automaty na lístky dávajú výdavok naspäť, ideálne by bolo vhodiť 50-­centovú mincu. Automat cestujúcemu vydá naspäť štyri centy. „V praxi by to vyzeralo, že vhadzovať sa budú dať všetky nominálne hodnoty, ale výdaj by bol iba v 1­, 2­, 5­, 10­, 20­, 50­centových minciach,“ vysvetľuje hovorca Dopravného podniku Bratislava Peter Kavecký.

Automaty „zhltnú“ viac

Upozorňuje však, že cena líst­ka môže byť aj vyššia. Nebude to však pre euro, hoci by to tak mohlo vyzerať. Dopravný podnik totiž požiadal magistrát o zvýšenie cenového výmeru, „vzhľadom na dlhodobý rast nákladov, ktorými sú pohonné látky, ale aj cena práce,“ hovorí Kavecký. Preto sa k možnému zaokrúhleniu ceny v eurách vyjadriť nechcel. „V prípade, že nedôjde k zvýšeniu cenového výmeru, dopravný podnik je pripravený aj na alternatívu 46 centov,“ dodáva. Od januára by pri kúpe cestovného lístka mohol nastať problém. Automaty majú obmedzenú kapacitu na mince. Kým v súčasnosti pri kúpe 14­ korunového lístka hodí cestujúci do automatu maximálne 14 mincí, na budúci rok by to teo­reticky mohlo byť aj 46 jednocentových mincí. Mohlo by sa stať, že automaty budú častejšie mimo prevádzky a cestujúci by si nemali kde zakúpiť cestovný lístok.

Cestovanie cez esemesku

Dopravný podnik pripravuje rôzne alternatívy, ako predísť týmto problémom. Jednou z nich je aj takzvaný SMS lístok. Bude to fungovať tak, že pasažier pošle na číslo určené dopravným podnikom SMS, ktorá bude objednávkou cestovného lístka. Systém mu cez SMS pošle identifikačný kód, ktorým sa v prípade kontroly preukáže revízorovi.

Cenou za lístok bude cena za esemesku. Ešte nie je jasné, či cena takejto esemesky bude zhodná s bežnou cenou lístka, alebo nie. Predplatných električeniek sa prechod na euro podľa neho nijakým spôsobom nedotkne. „Len sa zmenia údaje v systéme a na kupónoch bude cena v novej mene,“ hovorí Kavecký.

Na euro sa musia prispôsobiť aj telefónne automaty. Jeden impulz dnes stojí dve koruny. V budúcnosti to bude podľa hovorkyne Slovak Telecom Jany Burdovej desať centov, čo je vyše troch korún. Zmení sa dĺžka trvania jedného impulzu. „Zmeníme to tak, aby sa hodnota ceny hovoru čo najviac priblížila súčasnému stavu,“ povedala Burdová.

Na telefonovanie z automatov, ktoré sú už prispôsobené aj na príjem euromincí, môžu zákazníci využiť 10-, 20- a 50-centové a jedno- a dvojeurové mince. „Očakávame, že ľudia budú používať najmä centové mince,“ myslí si Burdová.

Dohoda so zákazníkom

Môže sa stať, že prevádzkovatelia rôznych automatov budú mať tendenciu zaokrúhľovať ceny tak, aby bola na konci päťka alebo nula. „Väčšina automatov neberie jedno- a dvojcentovky,“ vysvetľuje splnomocnenec vlády pre zavedenie eura Igor Barát.

Aj Frank Vieren, konateľ firmy Delikomat, ktorá distribuuje automaty na teplé a studené nápoje a cukrovinky, upozorňuje na technické problémy s malými mincami. „Automaty neakceptujú jedno­ a dvojeurovky pre nepresnosť ich výroby,“ vysvetľuje Vieren.

Práve preto budú ceny produktov v ich automatoch zaokrúhľované na päťcenty. „Akým smerom, je ešte ťažké povedať, bude to na dohode so zákazníkom,“ dodáva.

Hoci zaokrúhľovanie nadol bude pre ich spoločnosť veľmi nevýhodné, budú rešpektovať želanie zákazníka.