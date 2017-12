Dojmy z pretekov okolo sopky v MotorStorme

12. sep 2008 o 10:43 Ján Kordoš

S týmto urýchlením sa to nedalo preháňať, ešteže boli po obrovských skokoch (museli ste sa dostať cez lávové polia) prítomné na trati aj sprchy, ktoré vám schladili horiace auto. Inak sa hra niesla v tradičnom duchu, ktorý sme opisovali už v prvom preview alebo ho poznáte aj vy z prvého dielu. Len grafické spracovanie okolo bude pestrejšie na farby. Keďže sme testovali nedokončenú demoverziu, grafické spracovanie ešte nebolo tak prepracované ako sme zvyknutí. Zostáva však pomerne agresívna jazda, ktorá je pre tieto preteky typická.

Na trati – ktorá je však pomerne voľná, s viacerými cestami a možnosťami, kadiaľ sa vybrať – totiž proti sebe nastupujú viaceré kubatúry, takže sa stretnete ako s motorkami, tak aj s buginami, terénnymi vozidlami alebo prítomné sú dokonca aj monster trucky. Je zrejmé, že motorka síce je rýchla a svižná, no zapracovaním prekážok na trati ako napríklad stromy, to nebude mať až tak jednoduché. Je len škoda, že niektoré prekážky zastavia aj niekoľko tonový kolos, v tomto by interaktívnosť prostredia mohla byť vyššia.

Zo slnkom zaliateho Monument Valley (v pôvodnom MotorStorme) sa presúvame do zablateného prostredia. Hrateľnosť ostáva rovnaká, trate znovu kladú na hráča nárok premýšľať strategicky a zvoliť tú najvhodnejšiu trasu nielen podľa vozidla, ale aj vývoja na trati (drgať sa s niekoľkými ďalšími jazdcami na úzkej lesnej cestičke či pri nájazde na skokanský mostík skutočne nie je nič príjemné). Len škoda, že sme zatiaľ nemali možnosť hrať dlhšie trate, ktoré by trvali aj viac než niečo cez minútu. Takto nám to pripomína klasické okruhy, pričom by určite hre neuškodilo skúsiť aj niečo na rely štýl. Rýchlu arkádovú zábavu však zrejme MotorStorm: Pacific Rift ponúkne – len či to bude stačiť.

Zdroj: vlastnáspráva