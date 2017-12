Triple Play – všetky dáta na jednom kábli

Nie, za pojmom Triple Play sa neskrýva žiadna nová olympijská disciplína. Ide o obchodný model, ktorý v jedinom balíčku ponúka tri služby súčasne – televíziu, internet a telefonovanie. Keďže vo všetkých troch prípadoch ide zväčša o digitálny prenos dát, j

e zrejmé, že za trojicou rôznych služieb môže stať jediný, a ten istý operátor. Veď povedzme si pravdu, za všetkou komunikáciou dnes stoja už iba digitálne siete, na ktorých je úplne jedno, aké dáta prenášame.

Skutočne ich potrebujeme?

Spájať trojicu služieb do jedného cenovo zvýhodneného balíčka môže na prvý pohľad vyzerať zvláštne. Ľudia si u mobilných operátorov síce zvykli na to že platia za služby ktoré nepoužívajú, v tomto prípade je to však trochu inak. Prevádzkovatelia Triple Play služieb sa snažia odstaviť konkurenciu kombinovaním služieb, ktoré spotrebiteľ vyžaduje. Ten ocení nielen cenové zvýhodnenia, ale aj to, že v prípade poruchy sa nemusí hádať s troma firmami súčasne, ale postačí komunikovať s jedinou. Na druhej strane firma vyzbiera peniaze ľahšie, ako keby ponúkala každú službu samostatne.

Bez televízie sa dnes nezaobíde už takmer nikto. Ak nemáte k dispozícii bezplatné terestriálne vysielanie, internet vám nepomôže – vysielanie televízií je obmedzené na vlastnú tvorbu. Bez prevádzkovateľa káblovky sa jednoducho nezaobídete. S internetom je to podobné. Môžete síce sedieť na námestí alebo v kaviarni pri pomalom bezplatnom hotspote koľko chcete, v pohodlí domova je to však vždy istejšie. Nuž a telefóny síce takmer každý nahradil mobilom, avšak táto služba akoby bola bezplatný bonus v rámci ponuky. Ak je to „zadarmo“ neprekáža to nikomu. Časom si človek zvykne na to, že môže telefonovať aj lacnejšie ako cez mobil. Pravdou však je, že hlavnou hybnou silou Triple-Play služieb je práve prístup k širokopásmovému internetu.

Analóg aj digitál

Ponuky Triple Play balíčkov sa u jednotlivých operátorov líšia. K dispozícii sú plne digitálne, alebo kombinované analógovo-digitálne riešenia. Znamená to, že kým internet a telefónna prípojka sú realizované digitálne, televízny rozvod môže byť analógový. V praxi to znamená, že síce potrebujete v domácnosti o jeden spotrebič – set-top box – menej, avšak nebudete môcť využiť všetky výhody, ktoré ponúka plne digitálne riešenie. K nim patrí elektronický programový sprievodca, či automatické nahrávanie vysielaných relácií v digitálnej kvalite. Rovnako sa môžete rozlúčiť aj s pomyslením na vysielanie vo formáte High Definition.

Služba pre každého?

Keďže operátori potrebujú na prevádzkovanie služieb silné optické, alebo kombinované koaxiálno-optické siete, je zrejmé že tieto služby nie sú dostupné pre každého. Prevádzkovatelia budujú infraštruktúry v mestách, kde je vysoká pravdepodobnosť, že sa im investície vrátia. Dostupnosť kombinovaných služieb na vidieku je iba ojedinelou zriedkavosťou. Firmy sa sústreďujú na obytné komplexy, do ktorých zväčša dovedú skupinovú prípojku, ktorú následne rozvetvia do bytových jednotiek. Znamená to, že ak chcete Triple-Play, potrebné sú dve veci – infraštruktúra v mieste vášho bydliska a súhlas spoločenstva vlastníkov bytov, aby prevádzkovateľ mohol realizovať prípojku vo vašom panelovom dome. Dostupnosť služieb vo vašom bydlisku si môžete overiť na internete.

V závislosti na riešení a zvolenom balíku služieb môžete očakávať zmeny vo vašej domácnosti. Pribudne vám jedna, alebo dve dátové zásuvky pre objednané služby a pribudnú zariadenia, ktoré sú potrebné pre ich prevádzku – môže to byť smerovač, set-top box, či iné, podobné riešenie. I to je dôvod, prečo sa k používaniu služieb musíte zvyčajne zaviazať na určité časové obdobie. Inak by ste potrebnú výbavu museli platiť zo svojho vrecka.

Aká je ponuka služieb?

Na našom trhu pôsobí viacero telekomunikačných firiem, ktoré sa ponukou Triple-Play balíčkov zaoberajú. Najväčšími hráčmi sú Slovak Telekom, UPC a Orange, rovnaké služby však ponúka i Slovanet, Swan, DSI Data či SES Astra . Zaujímavosťou je, že kým niektoré domácnosti majú na výber a môžu ceny operátorov porovnávať, iní môžu o takejto vymoženosti iba snívať.

UPC

Operátor ponúka svoje služby v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a Trnave, od septembra sa objaví v ďalších mestách: Trenčín, Zvolen, Pezinok, Levice, Nové Zámky, Šamorína, Dunajská Streda, Poprad, Spišská Nová Ves a Michalovce. K dispozícii je plne digitálne riešenie, ale aj analógový variant tam, kde operátor využíva jednoduchšiu, opticko-koaxiálnu sieť. Celkovo je pokrytých 400 tisíc domácností.

Za najlacnejší analógový balíček zaplatíte 879 korún a v ponuke nájdete 50 televíznych kanálov v analógovej kvalite, 2-megabitový internet s 512-kilobitovým uploadom a telefónny program FreeTime, ktorý vám umožní bezplatne telefonovať na pevné linky každý deň od 19:00 do 7:00, vrátane celých víkendov a sviatkov. Za najlacnejší digitálny balíček zaplatíte mesačne 999 korún, takže môžete počítať s 85 digitálnymi programami, z ktorých 5 je vo formáte High Definition. Skvelým bonusom je, že analógový balík 50 televíznych programov získavate zadarmo, takže pomocou koaxiálneho kábla si budete môcť pre príjem pripojiť neobmedzený počet prijímačov. Plné možnosti digitálneho vysielania však využijete iba na jednom z nich – tom, ktorý pripojíte k dodávanému set-top boxu. Aktivačný poplatok je vo výške jednej koruny, za dodaný hardvér sa neplatí. Na výber sú tri rôzne set-top boxy, dva z nich za mesačný poplatok 199 korún. Jeden pre SD vysielanie, druhý s HD podporou a tretí so zabudovaným pevným diskom.

Operátor v súčasnosti eviduje takmer 15 tisíc aktívnych zákazníkov.

Slovak Telecom

Operátor využíva dva druhy kabeláže, vďaka čomu pokrýva v súčasnosti 400 tisíc domácností cez linky ADSL 2+ a ďalších 40 tisíc domácností prostredníctvom optiky. Služba je rovnomerne dostupná po celom území Slovenska a operátor sa netají tým, že do konca roka by chcel pokryť ďalších 200 tisíc domácností. Aké sú plány v mieste vášho bydliska, to si môžete overiť priamo na webe prevádzkovateľa alebo na infolinke. Ak prejavíte svoj záujem na internete, môže sa stať, že práve vy urýchlite modernizáciu infraštruktúry vo vašom bydlisku.

Za najlacnejší balík služieb zaplatíte v akcii 926,80, pričom musíte počítať s 999-korunovou investíciou do set-top boxu s funkciou nahrávania, ktorý je osadený 60-gigabajtovým pevným diskom. V základnom profile je 15 televíznych programov, dvojmegabitový internet s 256-kilobitovým uploadom a telefónna prípojka, kde môžu účastníci siete bezplatne telefonovať medzi sebou. Ak by ste sa rozhodli o redukovanú službu bez telefónu, zaplatili by ste rovnako.

Zdá sa, že väčšina zákazníkov operátora konvertovala z ADSL prípojky po masívnej reklame na digitálnu televíziu Magio. V súčasnosti používa službu približne 30 tisíc používateľov.

Orange

Operátor zoskupil ponuku Triple Play za balík s názvom Orange doma. Konektivita je realizovaná prostredníctvom optickej FTTH siete, ktorá je vybudovaná v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Nových Zámkoch, Piešťanoch, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave a Žiline. Ide o plne digitálne riešenie, ktorého dostupnosť si môžete overiť na internete.

Za najlacnejší balík služieb zaplatíte mesačne 669 korún, pričom inštalácia vás bude stáť korunu a za dodávaný set-top box a bezdrôtový smerovač zaplatíte rovnako. Ak by ste sa rozhodli z balíčka čosi vypustiť (napr. rozhodli by ste sa iba pre televíziu) , hardvér vás bude stáť 7998 korún. V základnej ponuke môžete počítať s 13 televíznymi programami, 10-megabitovým pripojením s 512-kilobitovým uploadom a hlasovou službou.

Koľko používateľov službu využíva a koľko domácností je v pokrytí nám prevádzkovateľ neprezradil.

Slovanet

Operátor ponúka svoje kombinované služby tripple play v Bratislave, Prešove, Zlatých Moravciach a Močenku, pričom je otvorený komunikácii o možnom riešení i v iných lokalitách – hoci i individuálne.

Cena služieb sa v jednotlivých lokalitách líši a odvíja sa od infraštruktúry a jej možností v jednotlivých lokalitách. Momentálne je služba najlacnejšia pre zákazníkov v novovybudovanej Prešovskej sieti, kde za 391-korunový mesačný paušál a 2445-korunovú investíciu do hardvéru získate základný balík 13 televíznych programov, dvojmegabitový internet a bezplatnú telefónnu linku.

Služby operátora využíva v súčasnosti približne 4000 aktívnych používateľov.

SWAN

Firma prevádzkuje balík služieb MAX Multimedia v Bratislave, pričom v najbližšej budúcnosti sa jej portfólio objaví aj v Nitre. V hre sú aj sesterské firmy, ktoré rovnaké služby poskytujú v Trenčíne, Trnave a Devínskej Novej Vsi.

Zaujímavosťou tohto operátora je, že okrem asymetrického internetového pripojenia ponúka a symetrické profily so stropom 20/20 megabitov. Infraštruktúra je riešená na optickej báze.

Za najlacnejší paušál zaplatíte mesačne 595 korún a môžete od neho očakávať jedenásť televíznych programov, telefónnu linku so 120 voľnými minútami a internet s obojsmernou megabitovou konektivitou. Za hardvér zaplatíte v prípade viazanosti korunu, inak počítajte s investíciou vo výške 3990 korún.

Operátor v súčasnosti eviduje viac ako 3600 zákazníkov.

DSI Data

Operátor pôsobí v oravskom regióne a infraštruktúrou pokrýva Dolný Kubín, Námestovo a Trstenú. Za najlacnejší balík zaplatíte mesačne 446 korún, pričom treba počítať s počiatočnou investíciou vo výške 950 korún za zriadenie služby. Balík obsahuje základný balík 13 televíznych programov, 512-kilobitový internet s 256-kilobitovým uploadom a 50-korunový mesačný kredit na telefonovanie.