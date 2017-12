Skupina ABBA prinesie svoje najväčšie hity v novom SingStar

12. sep 2008 o 10:18 Ján Kordoš

Titul SingStar ABBA spoločne vyvíjajú skupina ABBA a spoločnosť Universal Music Group vo Švédsku, ktorá spravuje záležitosti okolo značky ABBA. Do zmluvy zahrnuli aj exkluzivitu pre tituly vydávané na nosičoch pre platformu PlayStation do decembra 2009.

Na celom svete sa podľa odhadov predalo okolo 370 miliónov albumov skupiny ABBA. Ich album “Gold,” z roku 1992 je jedným z najpopulárnejších albumov všetkých čias, pretože sa z neho predalo viac než 26 miliónov kópií.

Zmluva pre sériu SingStar prichádza v čase, kedy sa hudba skupiny ABBA teší rastúcej popularite na celom svete, za čo vďačí aj obrovskému úspechu filmu “Mamma Mia!” Celosvetový predaj albumu so skladbami z filmu, ktorý vydáva popredné svetové vydavateľstvo Universal Music Group, sa blíži k hranici 3 miliónov.

“Sme nadšení zo spolupráce so skupinou ABBA a z vianočného príchodu nového titulu série SingStar,” povedal David Reeves, prezident spoločnosti Sony Computer Entertainment Europe. “Popularita tejto legendárnej kapely neustále pretrváva a my sme si istí, že fanúšikovia série SingStar z radosťou zaradia do svojej kolekcie SingStar aj tento výber klasických skladieb.”

Lucian Grainge, riaditeľ a CEO spoločnosti Universal Music Group International, komentuje: “Skupina ABBA sa dostala do tej elitnej kategórie hudobníkov a umelcov, ktorých popularita s časom len rastie, pretože aj nové generácie si radi vychutnávajú tie najlepšie hudobné skladby všetkých čias. SingStar ABBA znova rozospieva celý svet v legendárnom štýle.” SingStar ABBA je perfektným partnerom pre akúkoľvek párty a po svojom vydaní v zime určite nenechá žiadneho milovníka populárnej hudby každého veku chladným.

Zdroj:PR