Reality show vznikajúca na základe videohry

12. sep 2008 o 9:28 Ján Kordoš

Reality show poznáte. Pred nejakým tým časom otriasli našim malým Slovenskom pomerne stupídne šou, ktoré buď vychádzali zo zahraničnej licencie alebo si ich ušila na mieru jedna košická família. Ako to súvisí s hrami?

Tvorca obľúbeného Survivora, Mark Burnett, sa totiž chystá na ďalšiu reality show, tentoraz však vytvorenú na motívy hry. Už teraz to znie šialene, ale ako sa Mark Burnett rozkecal pre Variety: „Pôjde o prvú šou založenú na novej videohre Rock Band 2.“

Hudobné hry máme radi, je to nesmierne návyková záležitosť, ale predstavte si štvoricu mladých ľudí, ktorí sa chcú presadiť rockovou hudbou a svoju príležitosť vidia v tom, že sa prihlásia do tohto programu, kde budú hrať na umelohmotné gitary a bubnovať na podivné bubny, hoc pre hráča vhodne riešené. Alebo si to radšej nepredstavujte. Všetko by to malo bežať na MTV a keďže táto spoločnosť má pod palcom Harmonix, ktorý zas hru vytvára, máme vymaľované. Ak náhodou nezaspíte, pokým si toto nepozriete, v programe hľadajte World of Rock Band.

A taký bonbónik navrch: Brett Ratner, režisér Rush Hour, túži vytvoriť film podľa Guitar Hero! Chvalabohu, že dnes je už piatok.

Zdroj: Variety, Shacknews, Pluska