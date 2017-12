Internet vo vrecku

Nedokážete si už život predstaviť bez internetu? Potom je viac ako pravdepodobné, že k nemu pristupujete nielen zo svojho počítača, ale aj z mobilu. Zariadenie, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi slúžilo iba na hlasovú komunikáciu a posielanie krátkych text

+ veľký displej

+ dotykové ovládanie

+ doplnkové WiFi

- slabá výdrž batérie

- nespoľahlivosť spojenia

- absencia hardvérového modemu



ových správ, je dnes plnohodnotným terminálom pre prístup k internetu a jeho službám. Dostupná je elektronická pošta, prehliadanie stránok, monitorovanie nových článkov či online komunikácia vrátane telefonovania. Dá sa povedať, že mobily za počítačmi rozhodne nezaostávajú.

Stačí iba aktivovať

Mobilný internet je v ponuke všetkých troch operátorov, líšia sa iba ceny, pokrytie a konektivita. Orange sa môže pochváliť dobre zvládnutým pokrytím 3G siete s rýchlym prístupom k internetu. T-Mobile stále prevádzkuje 2G sieť, pretože pre používateľov notebookov vytvoril vysokopriepustnú sieť Flarion, a tak testovanie 3G siete prebieha na výrazne obmedzenom území. Operátor Telefónica O2 ponúka zatiaľ výhradne 2G konektivitu.

Koľko zaplatíte?

Za dáta prenášané mobilnou sieťou zaplatíte vždy viac, ako za pevné pripojenie. Neznamená to však, že by boli ceny dátových balíkov dostupné iba pre vyvolených. Ak sa dokážete pri používaní mobilného internetu výrazne krotiť, prístup k obľúbeným službám získate v obmedzenom rozsahu už za necelú stokorunu mesačne

Za 10 megabajtový balík zaplatíte u O2 99 korún, u Orange 153,50 Sk a v T-Mobile 117 korún a 80 halierov. Ak patríte medzi náročnejších používateľov, ktorí budú mobilné pripojenie zdieľať aj na svojom notebooku, lepšie je rozhodnúť sa pre niektorý program s mesačným objemom na hranici niekoľkých gigabajtov. Zaujímavým doplnkom je aj služba E-Mail Expres od T-Mobile, ktorá využíva MMS bránu na neobmedzený prístup k čítaniu e-mailov. Za túto službu zaplatíte 99 korún mesačne.

A čo mobily?

Ak chcete používať internet v mobile, mali by ste vopred vedieť, aké sú vaše požiadavky. Prácu s internetovým pripojením dnes zvládne každý model na trhu. Iba niektoré z nich však ponúkajú náležitý komfort, prehľadnosť a prístup k okrajovým službám, ktoré môžu byť kľúčové práve pre vás. Ako sa v ponuke zorientovať? Nie vždy je to najjednoduchšie.

Displeje mobilov sú príliš malé na to, aby súperili s notebookmi. Medzi ich uhlopriečkami a rozlíšením existujú priepastné rozdiely, takže každý pixel navyše sa cení. Veľkou výhodou je dotykové ovládanie – obzvlášť vtedy, ak je nastavené tak, aby ste si vystačili s holým prstom. Ak nie ste priaznivcami platformy PDA, na stylus – malé plastové pero – si zvyknete iba s ťažkosťami.

Mobil by mal ponúknuť dokonalý prehľad o tom, koľko dát prenášate a koľko ste ich preniesli od posledného nulovania. Iba tak dokážete udržať svoju potrebu pod kontrolou, aby ste neplatili viac, ako je treba.

Výdrž batérie je pri používaní internetu na mobile skutočne kľúčová. Aj modely, ktoré si poradia s niekoľkými hodinami telefonovania dokážu sklamať – obzvlášť ak sa pripojíte k dátovej 3G sieti. Ak chcete používať mobil na pripojenie notebooku k internetu, vo výbave nesmie chýbať hardvérový modem. V krátkosti povedané – nikdy nekupujte mačku vo vreci. Ak patríte medzi náročných používateľov, rozhliadnite sa aj v segmente vreckových počítačov s GSM modulom.

Samostatnou kategóriou sú zariadenia BlackBerry, ktoré využívajú doplnkové technológie serverov operátorov na to, aby zaistili prístup k e-mailu prostredníctvom technológie push, či umožnili čítanie príloh bez ohľadu na to, v akom formáte sú k elektronickej pošte pribalené. Ide o platformu určenú hlavne pre podniky, priaznivcov internetu však môže osloviť svojou svižnosťou a malým objemom prenesených dát.

Mnohé zariadenia prichádzajú s integrovanou podporou pre mobilné služby. Priame previazanie s portálmi Google či Yahoo! sú dobrým znamením a je viac ako pravdepodobné, že cez podporu Javy sa spárujete s aplikáciami ktoréhokoľvek servera. Výhodou je aj operačný systém Windows Mobile, ktorého možnosti sú pri pripojení k internetu prakticky neobmedzené.

Aj surfovať treba vedieť

Ak sa vo svojom mobile rozhodnete používať aplikáciu Opera Mini, otvorí sa vám prístup ku všetkým webovým stránkam. Softvér pracuje tak, že na vzdialenom serveri pripraví optimalizovaný náhľad stránky a ten zobrazí na vašom displeji. Existujú však weby, ktoré majú verzie optimalizované pre mobilné telefóny a prehliadače, ktoré má pod plnou kontrolou mobil. Výhodou je menší objem prenesených dát a rýchla odozva. Napríklad Denník SME môžete čítať na špeciálnych adresách http://m.sme.sk či http://iphone.sme.sk, podobné adresy pre odľahčené verzie webov majú aj iné servery.

Aké služby sú dostupné, a aké nie?

Všetko záleží od operačného systému, ktorý na vašom mobile beží. Najuniverzálnejšou platformou je Windows Mobile, dostatok aplikácií existuje aj pre platformy Palm, BlackBerry, Symbian či Apple. Mnohé sú k dispozícii zadarmo, za niektoré však zaplatíte. Vždy sa však nájde cesta, ako sa k bezplatnej, i keď možno nie najideálnejšej, aplikácii prepracovať. Java je zadnými vrátkami pre všetky platformy – softvéry určené pre ňu však nemusia bežať vždy najsvižnejšie. A s čím teda môžete počítať? S plnou podporou mapových služieb, e-mailami, surfovaním, IM komunikáciou, RSS čítačkou, predpoveďou počasia a podobne. Ak ste sa doposiaľ s mobilnými službami nestretli a radi by ste si ich vyskúšali na vlastnej koži, siahnite po atraktívnom balíčku Yahoo! Go 3.0, ktorý nájdete na adrese http://mobile.yahoo.com/.

Apple iPhone 3G 8GB

Mobil, vreckový počítač väčší ako dlaň, alebo multimediálny prehrávač? Odpoveď na túto otázku s najväčšou pravdepodobnosťou nenájdete. Isté však je, že iPhone 3G ponúka jedinečnú prirodzenosť pri surfovaní po webe. Veľký displej s dotykovým ovládaním reaguje na gestá, takže stačí roztiahnuť prsty a stránka sa pred vašim zrakom približuje. Displej otočíte na šírku a web sa automaticky prekreslí. S rovnakou hravosťou získate prístup k e-mailom či iným mobilným internetovým službám. Čo viac dodať? Asi len toľko, že k dispozícii je plná podpora 3G sietí, zabudovaný je WiFi modul a s výdržou batérie to vôbec nie je najhoršie. Dobrou správou je aj to, že vývojári webov optimalizujú svoje stránky práve pre túto platformu.

Orientačná cena 15560 Sk

LG KF 700

Je útly, štíhly a aj napriek tomu mu nechýba výsuvná klávesnica pre rýchle písanie. Má dotykový displej, ktorý je nakalibrovaný tak, aby ste ho mohli ovládať holým prstom. Jeho silnou stránkou je prehľadnosť a pohotové previazanie s internetovými službami. Google. LG KF 700 osloví používateľov, ktorí majú radi štýl a pevné previazanie s internetom prostredníctvom plnej podpory 3G služieb. Bohatá softvérová výbava, množstvo vychytávok a ovládanie, ktoré je prirodzené aj pre úplného laika sú jednoducho na nezaplatenie. Surfuje so záložkami, má plnú podporu multitaskingu a reaguje okamžite po kliknutí. Čo viac možno od dobrého mobilu očakávať?

Orientačná cena 10 400 Sk

Sony Ericsson G700

Jeho procesor nie je síce najrýchlejší a na operačný systém nereaguje na podnety ihneď, s internetovým pripojením si však hravo poradí. Zvláda prácu v 3G sieťach, na EDGE v sieťach druhej generácie však môžete zabudnúť. Výhodou je, že prostredníctvom zabudovaných aplikácií si poradí so všetkými bežnými internetovými službami. I keď to na prvý pohľad nie je úplne zrejmé, je vyzbrojený dotykovým displejom, ktorý možno ovládať prstom, omnoho lepšie výsledky však prináša použitie plastového stylusu, ktorý je zasunutý v ráme telefónu. Ide o atraktívny a praktický mobil, má však svoje drobné muchy.

Orientačná cena 8 880 Sk

Nokia 6300i

Je jednoduchá, avšak natoľko vyvážená, že patrí k jednému s najpredávanejších modelov tohto výrobcu. Do vienka dostala nielen kvalitného poštového klienta a internetový prehliadač, ale aj podporu telefonovania cez internetové VoIP služby. Po ich nastavení si sami zvolíte, či budete telefonovať cez internetovú službu Gizmo, alebo cez hlasovú bránu svojho mobilného operátora. Výhodou je, že tento mobil si hravo poradí aj s WiFi hotspotom, ktorý nájdete vo svojej blízkosti. V praxi to znamená, že ak to je možné, svoje výdavky za mobilný internet môžete hravo minimalizovať.

Orientačná cena 6890 Sk

HP iPAQ 914

S operačným systémom Windows Mobile a tradičným ovládaním v štýle vreckového počítača PDA patrí tento model medzi súčasnú špičku v ponuke výrobcu. So zabudovaným GPS modulom sa dokáže spárovať so službou Google Maps, internetový prehliadač a poštový klient ponúkajú osvedčený komfort tejto platformy. Výhodou je, že popri GSM konektivite nechýba ani brána do sveta hotspotov a bluetooth modul pre premostenie internetového pripojenia do notebooku. Stačia dve kliknutia a internet je razom prístupný aj pre všetky okolité periférie. Batéria vydrží prekvapivo dlho, pri nabíjaní však na kolísku zabudnite.

Orientačná cena 14120 Sk

Nokia N73

Nokia N73 je predovšetkým manažérsky telefón. Samozrejmosťou je silná podpora multimédií a digitálneho obsahu, ktorý spríjemní voľné chvíle a prestoje pri cestovaní a čakaní. Dorozumie sa v sieťach GSM i UMTS, rozumie si aj so štandardom EDGE. Podporu HSDPA však neočakávajte. Tešiť sa môžete na všestrannosť operačného systému a širokú dostupnosť aplikácií pracujúcich s internetom. K bežným internetovým službám ďaleko nemá, s tými zriedkavejšími si poradí prostredníctvom doplnkov. Zabudovaný internetový prehliadač je hodnotený ako jeden z najlepších na trhu, rozhodne sa oplatí vyskúšať si ho na vlastnej koži.

Orientačná cena 6890 Sk

BlackBerry Curve 8310

Plnoformátová klávesnica a veľký displej s rozlíšením 320x240 bodov ponúkajú komfort pri používaní, zázemie platformy BlackBerry je zárukou spoľahlivosti a ľahkej komunikácie s previazaním na internetové služby. Narozdiel od ostatných mobilov, počítať je potrebné s previazaním na služby operátora. Práve balík služieb BlackBerry zabezpečuje neobmedzený prístup k desiatke rôznych e-mailových schránok, mapovým službám či prehliadaniu príloh uložených v rôznych formátoch. Ide o smartfón určený pre podnikovú sféru, jeho špecifiká a podpora push technológie z neho robia zaujímavú vychytávku pre internetovo-závislých.

Orientačná cena 11990 Sk

Samsung F480 TouchWiz

Má veľký dotykový displej pre ovládanie prstom a intuitívne rozhranie, ktoré vám umožní využiť jeho funkcie skutočne naplno. Vývojári si dali záležať na tom, aby obstál i v silnom boji s populárnymi konkurentmi, akým je iPhone od Apple. Mobil je vybavený plnou podporu 3G sietí, vlastnou čítačkou RSS správ a poštovým klientom, ktorý podporuje prácu so správami s veľkosťou do pol megabajtu. Má vlastný internetový prehliadač ktorý si poradí aj s nemobilnými verziami webov, doplnková Opera však môže v niektorých prípadoch pracovať o čosi lepšie. Jediné, čo možno tomuto stroju vytýkať je absencia WiFi modulu. Ten by sa predsa len hodil.

Orientačná cena 11990 Sk

HTC TyTN II

Plnohodnotná podpora 3G sietí, veľký dotykový displej a operačný systém Windows mobile robia z tohto smartfónu univerzálny nástroj na prístup k internetovým službám. Svojim formátom a veľkosťou síce napovedá, že nejde o riešenie pre každého, isté však je, že má v mnohom navrch. Doinštalovať si doň môžete rozsiahle portfólio aplikácií, ktoré budú komunikovať nielen s internetom, ale aj s vašimi podnikovými aplikáciami. Dorozumie sa v GSM sieťach na štyroch frekvenciách, pripojí sa ku každému dostupnému hotspotu prostredníctvom WiFi a cuzdia mu nie je ani bluetooth komunikácia s perifériami.

Orientačná cena 22990 Sk

Sony Ericsson W910i

I keď ide o hudobný mobil, ktorý má vo vrecku nahradiť multimediálny prehrávač, vývojári predsa len nezabudli na internetové služby. Veľký displej, výsuvná klávesnica a plnohodnotná podpora komunikácie v 3G sieťach si vás rýchlo získajú. Zaujímavosťou je, že v mobile je predinštalovaný klient pre mobilné blogovanie, takže sa so svojimi priateľmi a čitateľmi môžete podeliť o svoje zážitky priamo z terénu. Podpora rozšírení vďaka Jave je samozrejmosťou, na mobile spoľahlivo pracujú všetky najpoužívanejšie internetové aplikácie. Voľba tohto modelu rozhodne nie je krokom do neznáma.

Orientačná cena 7990 Sk

Nokia 6650

Tenučké véčko s plnou podporou vysokorýchlostného 3G internetu do vrecka. Dvojica displejov vás udrží kontakte s aktuálnym dianím, komfortná membránová klávesnica nesklame ani pri písaní e-mailov. Zaujímavosťou je podpora piatich frekvenčných pásiem pre cestovanie po celom svete vrátane Ázie, mobil je dodávaný so špeciálnym e-mailovým programom E-mail Express, ktorý využíva MMS bránu pre obojsmernú internetovú komunikáciu. Počítať môžete s podporou bluetooth rozhrania ako aj hardvérovým modemom pre prepojenie s PC.

