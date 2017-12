Požičovne hier - zaujímavý nápad či hlúposť

11. sep 2008 o 20:18 Ján Kordoš

Zľavnené hry lákajú a v tomto prípade sa dajú nájsť skutočne vynikajúce kúsky za pekelne nízke ceny: hlavne pri poklese libry na anglickom eBay. Za pár stoviek kúpite konzolovú hru, ktorá vyšla síce nejaký ten mesiac alebo rok dozadu, no ak ste na ňu nemali v čase jej vydania, prípadne ste si ju nechceli zaobstarať za plnú cenu, postačí vám hra z druhej ruky za pomerne malý peniaz. Navyše ju môžete znovu podať „o dom ďalej“ a baviť sa za pár korún. Kto už podobnú kúpu a predaj zažil, vie, že ide lacnú a legálnu cestu.

Braben však podotkol, že bazárové hry výrazne skresľujú celkový predaj hry. Ak vydavateľ hru, hoci aj cez predajcu predá, je pre neho zisk z daného produktu uzatvorený, zatiaľ čo predajca môže hru znovu odkúpiť a následne predať, len lacnejšie, pričom celý zisk ide výhradne jemu. Aby sa tomuto zabránilo, prípadne obmedzilo, navrhuje Braben, aby sa veľkí vydavatelia začali zaoberať modelom požičiavania hier. V zahraničí už požičovne hier (podobne ako napríklad chodíte pre filmy na DVD do požičovní) existujú. Dopyt po podobných službách je, hlavne ak si chcete nejakú hru len vyskúšať, prípadne viete, že za jeden deň ju máte pohodlne dohranú, ide o najlepšiu alternatívu.

Príkladov by sa dalo nájsť mnoho: na víkend vám príde známy alebo rodinný príslušník na návštevu a chcete mu ukázať svoju konzolu a nejaký nadupaný titul, ktorý by ste si užili obaja a nechcete hru kupovať, stačilo by zabehnúť do požičovne. Výborný nápad – čo si myslíte, ujalo by sa niečo také aj u nás a koľko by ste boli ochotní obetovať za požičanie jednej hry na deň?

Zdroj: Kotaku