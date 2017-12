Kvôli Austrálčanom budeme bez drog

10. sep 2008 o 16:41 Ján Kordoš

Keď chcela spoločnosť Bethesda v Autráli hru predávať, musela nutne všetky referencie na akékoľvek drogy odstrániť. K tomuto kroku sa následne aj odhodlala, no aby predišla prípadným nepríjemnostiam, rozhodla sa akékoľvek náznaky drog (a ich negatívnych účinkov) odstrániť z každej verzie. Vydanie hry by sa oneskoriť nemalo. Tvorcovia to vysvetlili tým, aby sa jednotlivé verzie pre všetky regióny od seba neodlišovali.

V Austrálii teda s veľkou pravdepodobnosťou udelia hre rating 15+ (!!!), pretože iné veci ako napríklad krvavé prestrelky až tak negatívny vplyv mať nebudú. A hráč, ktorý bude chcieť zmierniť bolesti svojho virtuálneho hrdinu si vezme lieky neznámeho názvu a nebude to morfium, večer si v správach pozrie zdraviu prospešné laškovanie našich najvyšších predstaviteľov plus smrteľnú nehodu so zviertkami na konci.

Zdroj: Shacknews