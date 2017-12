TÚ preverí podmienky povolenia pre Telefónicu O2 Slovakia

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) sa bude môcť k plneniu podmienok povolenia pre spoločnosť Telefónica O2 Slovakia vyjadriť až potom, ako kontrolou preverí ich plnenie. Pre agentúru SITA to uviedol jeho hovorca Roman Vavro.

10. sep 2008 o 17:05 SITA

BRATISLAVA 9. septembra (SITA) -

Telefónica O2 Slovakia v utorok informovala, že k 9. septembru tohto roka prevádzkovala viac ako 800 základňových staníc vlastnej mobilnej verejnej telefónnej siete GSM a jej sieť v súčasnosti pokrýva signálom 88 % obyvateľstva, čím podľa nej splnila podmienky povolenia.

Podľa podmienok povolenia je pritom spoločnosť Telefónica O2 Slovakia podľa R. Vavra povinná uviesť do prevádzky 800 základňových staníc GSM so súčasným začatím poskytovania služby prostredníctvom týchto základňových staníc do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. V rovnakom čase musí mať aj 45-percentné pokrytie populácie vlastnou sieťou. Spoločnosť sa k tomu podľa Vavra zaviazala formou predloženia ponuky vo výberom konaní a TÚ jej to následne uložil ako povinnosť v podmienkach povolenia. Ako ďalej Vavro uviedol, podľa podmienok povolenia "držiteľ povolenia je povinný do 14 dní po uplynutí 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia predložiť úradu správu o aktuálnom percentuálnom pokrytí obyvateľstva vlastnou sieťou a plnení ďalších záväzkov vyplývajúcich z toho povolenia." Povolenie TÚ SR pritom nadobudlo právoplatnosť 7. septembra 2006.

Telefónica na Slovensku pôsobí prostredníctvom divízie Telefónica O2 Slovakia s.r.o. V rámci medzinárodnej skupiny patrí Telefónica O2 Slovakia k skupine Telefónica O2 Europe. Mobilný operátor mal na Slovensku k 30. júnu 275 tis. aktívnych zákazníkov predplatených aj fakturovaných služieb.