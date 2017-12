Stĺpček Miloša Čermáka: Učitelia

Úbohí učitelia. Žiaci ich na hodinách natáčajú na mobilné telefóny, a videá potom publikujú na webe. Odborníci na pedagogiku to považujú za šikanovanie. České ministerstvo školstva dokonca zriadi špeciálny tím, ktorý sa problémom bude zaoberať.

10. sep 2008 o 0:03 Miloš Čermák

Budú v ňom odborníci na výchovu, ale tiež zástupcovia mimovládnych organizácií či experti na technológie. Všetci budú nepochybne tvrdo pracovať, ale aj tak je ťažké odhadnúť, čo vymyslia.

Riešenia sú dve. Buď prísny zákaz akéhokoľvek používania telefónov počas vyučovania. Možno aj ich povinné odovzdávanie. Tak ako si žiaci nesmú brať do triedy nabité pištole, nebudú môcť mať ani telefóny. Druhou možnosťou je s existenciou telefónov a ich funkcií sa zmieriť. Nechať žiakov fotografovať a filmovať, pokiaľ to budú robiť šikovne a nepozorovane. Aj to je realita, s ktorou musíme počítať v bežnom živote. Vedie to ku strate súk­romia, ale má to aj pozitívne stránky. Napríklad nás to núti správať sa vždy tak, aby sme svoje správanie „ustáli“, aj keby nás práve niekto natáčal a potom to publikoval na YouTube.

Učitelia sa často správajú smiešne. Všetci z nás si to pamätajú. Z takých učiteľov si žiaci vždy robili žarty. Parodovali ich cez prestávky alebo sa im vysmievali v tajných školských časopisoch. Teraz je len k dispozícii technológia, ktorá to umožňuje robiť aj pre pobavenie širokej verejnosti.

Veľmi ma zaujíma, čo vlastne bude ten špeciálny ministerský tím riešiť. Určite bude mať web, zvláštny fond na občerstvenie a pravidelné mnohohodinové rokovania. Neostáva iné, len dúfať, že niektoré z nich jeden z členov tímu natočí tajne na mobil.