Noviny z elektronického papiera

Americký magazín Esquire vyjde prvýkrát v histórii s titulnou stranou, ktorá nebude vytlačená na bežnom papieri. Namiesto nej bude displej s blikajúcim nápisom: „Práve sa začalo 21. storočie.“

Profesor Dumbledore, prechádzajúci sa po titulnej fotografii novín Denný prorok z kultového Harryho Pot­tera autorky J. K. Rowlingovej, a meniace sa titulky novín v seriáli Zajtrajšie noviny, vždy keď do nich nahliadnete. Doteraz sme pri podobných predstavách obdivovali fantáziu autorov, ktorí si „živé“ noviny vymysleli pre svoje dielo. Už o niekoľko dní však noviny prvýkrát v histórii rovnakým spôsobom ožijú aj naozaj.

Pomohol e-papier

Americký magazín Esquire sa rozhodol osláviť svoje 75. výročie titulnou stranu obsahujúcou displej namiesto klasického lesklého papiera. Zobrazí sa na ňom preblikujúci text Práve sa začalo 21. storočie. O pár dní sa titulná strana vymení za inú.

Ako možno niečo podobné vôbec uskutočniť? Autorom pomohla technológia elektronického papiera e-ink, ktorá sa už niekoľko rokov vkladá do e-book readerov - zariadení na čítanie elektronických kníh. Displeje, ktoré ju využívajú na zobrazenie textu, sú oveľa tenšie ako bežné monitory pre počítače a notebooky. Písmená zobrazené pomocou nich vyzerajú takmer rovnako ako na papieri. A displej pritom spotrebúva len minimum elektriny.

Technológia, ktorá sa v tomto svetle zdá ideálna pre magazíny a noviny, doteraz pri použití v printových médiách narážala na problémy s veľkosťou displeja a čipu, ktorý ho obsluhuje. Tvorcovia časopisu Esquire chceli napríklad pohyblivú titulku pripraviť už pred siedmimi rokmi, nepochodili však. Podarilo sa to až teraz – displej na titulke má rozmery 25 centimetrov štvorcových, ďalší sa nachádza na nasledujúcej strane, kde je reklama s pohybujúcim sa autom, ktorú si zaplatila automobilka Ford.

Všetko pre reklamu

„Naša titulná strana je ukážkou toho, čo sa v printe stane bežným o pár rokov,“ povedal David Granger, editor časopisu pre San Francisco Chronicle. Strany časopisu by sa podľa neho už onedlho mohli napríklad samy od seba aktualizovať alebo vymieňať za iné. „Možno to potrvá rok, možno tri, ale príde to čoskoro,“ povedal Granger pre agentúru AP.

Podľa mediálnych analytikov je technológia elektronického papiera revolučná, viac však pre predaj reklamy ako pre pôžitok čitateľov. Umožní totiž prilákať nových inzerentov, ktorí od novín a časopisov odišli pre málo pútavé reklamné plochy.

„Ak chceme, aby tlačené médiá zostali vo forme, printová reklama musí byť rovnako svieža ako úvodník,“ povedal Granger o novej technológii. Reklama sa pri použití elektronického papiera bude môcť napríklad aj hýbať.

„Koncept, s ktorým prišiel Esquire, je oživením, ktoré mediálny trh už veľmi potreboval,“ myslí si Scott Daly zo spoločnosti Dentsu America Inc., ktorá nakupuje reklamu pre viaceré veľké značky. Množstvo predanej reklamy v amerických magazínoch sa totiž v druhom kvartáli 2008 znížilo o osem percent.

Podobne zle sa v tomto roku darilo aj časopisu Esquire. Októbrové číslo s elektronickou titulnou stranou má však najviac inzercie spomedzi všetkých čísel časopisu za posledných jedenásť rokov.

Masový úspech?

Očakáva sa, že stotisíc výtlačkov časopisu s elektronickou titulnou stranou vydavateľ roz­predá behom niekoľkých minút. Titulná strana by šťastlivcom mala vydržať svietiť minimálne tri mesiace.