LCD alebo Plazma? Dnes už na tom nezáleží.

Zdá sa, že výber plochého televízora do obývačky je čoraz komplikovanejší. Výrobcovia menia svoju ponuku dvakrát ročne a rozhodne nenechávajú nič na náhodu. Kým niektoré modely prichádzajú s novými parametrami a funkciami, iné sú iba utajeným oprášením to

9. sep 2008 o 10:15 Milan Gigel, Milan Gigel, Počítače Extra

ho, čo bolo uvedené na trh na jar. Máte pocit, že sa s prichádzajúcim koncom roka nemení nič, iba ceny? Naučte sa všímať si detaily.

Skratky a označenia – vyzná sa v nich niekto?

Výrobcovia elektroniky sa nikdy nezhodnú na spoločnom označovaní, ktoré by umožnilo zľahka porovnávať ich parametre. Modelové označenia skrývajú za zložité skratky pozostávajúce z číslic a písmen, ktoré vám iba zriedkakedy prezradia viac, ako uhlopriečku prijímača. Preto je výber zdĺhavý a spotrebiteľ nakoniec aj tak rezignuje. Rozhodne cena, sympatia ku značke či referencie známych. Nesnažte sa hľadať v označeniach nejaký systém – jednoducho neexistuje. Sústreďte sa na parametre a servis.

Ignorujte posúvačov škatúľ

Popri zvučných značkách sa na pultoch predajní objavujú aj televízory, ktorých názvy mnoho neprezradia. Nemusí to však vždy znamenať, že ide o tovar, ktorý hrá tretiu ligu. Vypýtajte si od predajcu k nahliadnutiu návod, všimnite si kvalitu jeho prekladu a tlače. Ak ide o nasilu vytlačený zdrap papiera, ktorý má zákazníkom a obchodnej inšpekcii iba zalepiť oči, zamyslite sa nad tým, ako budete riešiť servis po tom, čo vyprší záručná lehota. Všimnite si aj to, či je ovládacie menu lokalizované do slovenčiny. Pasivita dovozcu naznačuje, že so servisom tiež nebude všetko v poriadku.

HD Ready alebo Full HD?

Akú kvalitu obrazu si doprajete nezáleží iba na tom, koľko korún nosíte v peňaženke. Aby bola investícia do Full HD prijímača rozumná, treba sa zamyslieť nad tým, kde získate signál v potrebnej kvalite. Niektorí operátori kábloviek ponúkajú za príplatok set-top boxy s HD rozlíšením pre sledovanie televízie, niektorí výrobcovia DVD prehrávačov siahajú po funkciách, ktoré prepočítajú rozlíšenie obyčajných diskov tak, aby vynikli na paneloch s plným HD rozlíšením. Vybrať si môžete aj z kolekcie filmových titulov na blu-ray diskoch, ku ktorým potrebujete špeciálny prehrávač.

Ak siahnete po prijímači označenom logom HD Ready, prešľap rozhodne nespravíte. Ide o štandard, ktorý zatiaľ vládne na trhu.

Aká je ideálna uhlopriečka?

Pohľad na televíznu obrazovku má vytvárať celistvý obraz plný detailov. Znamená to, že riadky z ktorých je obraz zostavený sa musia zliať do celku, avšak detaily, ktoré obraz ponúka sa nesmú stratiť. Pri bežnej panelákovej obývačke a stranovom pomere 16:9 to znamená výber medzi 80 a 106 centimetrovou uhlopriečkou.

Tí, čo si doprajú televízny prijímač vo Full HD konfigurácii by nemali zabúdať na to, že ideálna vzdialenosť pre sledovanie sa podstatne skracuje. Je to podobné ako s počítačovým monitorom – čím vyššie rozlíšenie má, tým viac sa k nemu približujete hlavou. Možno ste si to nikdy ani neuvedomili.

Pozor na malé uhlopriečky

Existuje priepastný rozdiel kvality medzi LCD televízorom s malou uhlopriečkou a LCD monitorom, ktorý je vybavený TV tunerom. Počítačové monitory nie sú zvyčajne vybavené čipmi, ktoré by obraz získaný z tunera či externého zdroja upravovali. I keď sa na prvý pohľad môže zdať že ide o dobrú investíciu, kvalita televízneho vysielania je podpriemerná.

Plazma, alebo LCD?

Posledné roky ukázali, že vývoj LCD technológie dohnal všetky prednosti plazmy a oba varianty dnes dokážu ponúknuť porovnateľnú kvalitu obrazu. Masovým štandardom sa kvôli cene a menším uhlopriečkam stali LCD televízory, v segmente veľkých uhlopriečok sa drží plazmová technológia. Trhový segment plazmy sa čoraz viac scvrkáva, z ponuky predajcov však rozhodne nevypadne.

LCD technológia si namiesto trubicového podsvietenia osedlala nového spoločníka – ledky. Znamená to, že panely s novým druhom podsvietenia dokážu pokryť omnoho širšie spektrum kontrastu a vyrovnať sa aj špičkovým parametrom high-endových plazmových panelov. Nie je tajomstvom, že práve LCD panely s LED podsvietením sa v najbližších rokoch stanú trhovým štandardom.

A ako laik rozlíši plazmu od LCD? Odhliadnuc od podstatne vyššej hmotnosti plazmových panelov a ich väčšieho zahrievania, plazmové televízory majú vždy čelné sklo. Znamená to, že pri bočnom či čelnom protisvetle sa v nich bude odrážať miestnosť bez ohľadu na to, ako sa výrobca snažil pri návrhu antireflexnej vrstvy. Kým cez deň sa vám bude zdať, že LCD televízory majú znateľne krajší obraz, v absolútnej tme má kúsok navrch práve plazma. Spozná to však netrénované oko laika?

Čítanie parametrov nie je zložité

Predajcovia sa v reklamných letákoch zameriavajú iba na najdôležitejšie parametre, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní. Azda najdôležitejším parametrom je kontrastný pomer zobrazenia. Ten určuje, aký rozsah svetiel a tieňov dokáže televízny panel zobraziť. Čím je hodnota vyššia, tým je obraz živší a prirodzenejší. Najslabšie hodnoty vykazujú LCD televízory s trubicovým podsvietením bez ovládania intenzity podsvietenia, najlepšie hodnoty ponúkajú plazmy a LCD panely s LED podsvietením. Ak výrobca udáva dynamický kontrast, znamená to, že reálne hodnoty vylepšuje nejakým osvedčeným trikom – napríklad reguláciou intenzity podsvietenia. Vyberajte tak, aby ste prekročili hranicu 10000:1.

Jas, alebo svietivosť prezrádza, akú intenzitu osvetlenia je schopný panel vyvinúť. To je dôležité obzvlášť cez deň, kedy je potrebné prehlušiť intenzitu okolitého osvetlenia. Aby panel televízora večer nenamáhal oči, každý výrobca ponúka niekoľko profilov zobrazenia, ktoré sú dostupné na jediné kliknutie diaľkovým ovládačom.

Pri LCD paneloch je dôležitým parametrom odozva. Udáva sa v milisekundách a prezrádza, ako rýchlo dokáže panel prekresľovať zobrazované scény. Čím je hodnota nižšia tým lepšie, obzvlášť v prípade, ak vás zaujímajú športy. Pri výbere sa snažte dostať pod hranicu 6 milisekúnd, inak sa môžete stretnúť s momentmi, ktoré televízor nebude schopný zobraziť.

Analóg, alebo digitálny DVB-T tuner? Ideálne je, ak je prijímač vybavený oboma variantmi, pretože človek nikdy nevie, na aký druh zdroja signálu bude odkázaný. Dnes už nejde o príplatkovú záležitosť, ale o druh výbavy. Lepšie je myslieť na zadné kolieska – v budúcnosti ušetríte jeden z cenných vstupov.

Čím viac konektorov prijímač má, tým lepšie. Obzvlášť v ére digitálnych HDMI rozhraní, pre ktorých sú rozbočovače príliš drahou záležitosťou. Už čoskoro pripojíte cez toto rozhranie nielen DVD prehrávač, ale aj fotoaparát, videokameru či svoj notebook. O ďalších doplnkoch ani nehovoriac.

Ponuka doplnkových technológií je pestrá, výrobcovia ich bohužiaľ skrývajú za rôzne obchodné názvy, ktoré nemusia laikovi mnoho prezradiť. Vtedy je najlepšie opýtať sa na výhody predajcu, alebo navštíviť web výrobcu, kde sa určite prepracujete k odpovedi. To, že sa doplnkové funkcie v reklamnom letáku nenachádzajú ešte neznamená, že ich televízor nepodporuje. To sa iba predajcovia snažia zjednodušiť si prácu.

Spoľahnite sa na svoje oči a kuriérov

Predajne s elektronikou sú na to, aby ste si mohli pozrieť kvalitu obrazu televízneho prijímača naživo priamo na mieste, kde sa rozhodnete kúpiť ho. Ak je to možné, požiadajte obsluhu aby vám na obrazovke predviedla aj živé televízne vysielanie – záznam z DVD disku určeného pre predajne nemusí vždy zodpovedať realite. Nechajte si predviesť aj doplnkové funkcie – aspoň budete vedieť, čo kupujete.

Ak stále váhate a ste ochotní investovať pár korún do osobnej skúsenosti, objednajte si televízor z internetového obchodu. Nielenže ho dostanete priamo k dverám a neraz niekoľko tisícok i ušetríte, ale získate možnosť do 7 dní vrátiť tovar bez určenia dôvodu. Znamená to, že ak všetko pekne pobalíte späť, môžete sa pokojne rozhodnúť pre inú značku či model. Stáť vás to bude iba prepravné náklady späť k predajcovi.

Nové funkcie a trendy

Výrobcovia televízorov pridávajú často doplnkové funkcie, ktoré zvyšujú komfort obsluhy. Zabudovaná čítačka pamäťových kariet či USB port umožňujú pohodlné prehliadanie digitálnych fotografií na veľkej obrazovke bez toho, aby ste museli tráviť čas pripájaním káblov či nastavovaním periférií. Novinkou je režim fotorámika, kedy obrazovka beží s nižším jasom, aby vám na pozadí pripomenula zaujímavé okamihy zachytené objektívom fotoaparátu.

Niektoré modely sú vybavené zabudovaným diskovým rekordérom, ktorý zaznamená vaše obľúbené programy v momente ich vysielania. Pre vás to znamená komfort a neviazanosť na čas. Kedy si k televízoru sadnete je iba na vás – nahraté programy tam na vás budú čakať.

Ak máte radi všetko vo veľkom, možno vás osloví technológia Ambilight z dielní Philipsu, ktorá rozširuje vizuálne vnímanie obrazovky prostredníctvom farebného osvetlenia jej okolia. Znamená to, že rám obrazovky a stena za ňou sú farebne prekresľované tak, aby umocňovali zážitok zo strhujúceho deja.

Kam s ním?

Televízny prijímač patrí na také miesto, kde dosiahne dokonalú harmóniu s ozvučením. Znamená to, že má byť vo výške očí a uprostred čelného ozvučenia domáceho kina. Ak si kladiete otázku, či patrí na stolček, alebo na stenu, zamyslite sa nad druhou alternatívou.

Ploché televízory majú síce pevné podstavce, hyperaktívne dieťa však dokáže pri náraze do stolíka prevrátiť televízor bez toho, aby sa priveľmi snažilo. Ukotvenie na konzolu je bezpečnejšie a praktickejšie. Myslite však vopred na to, že kdesi bude potrebné skryť všetku kabeláž. V elektropredajniach nájdete mnoho riešení, neraz i priamo v ponuke predajcov konzol. Pri výbere plochého televízora počítajte s tým, že doplnkové príslušenstvo môže vašu investíciu jemne navýšiť.

Len pre športové nátury

Pouvažujte aj o tom, ako budete riešiť prípadnú reklamáciu. Televízor so 106 centimetrovou uhlopriečkou váži niekoľko desiatok kilogramov a bez pôvodného obalu ho k predajcovi bez poškodenia nezaveziete. Myslite na prípadnú opakujúcu sa chybu a opätovnú montáž na stenu a dolu. Čo by ste povedali na servis priamo vo vašej obývačke? Ak patríte medzi smoliarov, rozhodne sa oplatí hľadať doplnkové rozšírenie servisných podmienok. Väčšina vážnych prešľapov sa stane práve pri montáži a preprave plochých televízorov. Pri manipulácii sú svojou hmotnosťou a rozmermi jednoducho nemotorné.

Na dvere klopú nové technológie

Ak si naivne myslíte, že vás už žiadne nové technológie neprekvapia, mýlite sa. Výrobcovia sa snažia neustále ponúkať čosi nové a tak so zomierajúcou CRT platformou prichádzajú postupne na trh produkty, ktoré využívajú technológie nové. Pri televíznych prijímačoch to znamená opatrné pokusy s OLED obrazovkami s nízkou spotrebou a overovanie laserovej technológie v praxi, ktorá by mohla znamenať budúcu alternatívu k plazmovým panelom. Ide však iba o vzdialenú hudbu budúceho desaťročia, dovtedy budú LCD displeje rozhodne kraľovať v našich obývačkách.