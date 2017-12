Od karate k IT

Adela Solárová je telom aj dušou Košičanka, ktorá od marca 2006 pôsobí v T-Systems Slovakia ako SAP Administrátorka. V Košiciach je Adela doma, má tu rodinu, a preto neuvažovala o inom meste.

22. sep 2008 o 0:00

Keby však neprišlo „T,“ bola by zrejme nútená odísť. Čo ovplyvnilo Adelino rozhodnutie ostať v Košiciach?

„Aktívne som si hľadala zamestnanie. Ponuka T-Systems bola najlepšia. Uvoľnená atmosféra a nadšenie, ktoré bolo cítiť už počas pohovoru, ma veľmi oslovili. Bol to najlepší pohovor, aký som doteraz zažila,“ hovorí Adela.

Úroveň technických škôl je podľa Adely primeraná. Kto v priebehu štúdia nepremešká príležitosť, môže sa počas praktických cvičení dostať vďaka T-Systems bližšie k testovaciemu prostrediu, v ktorom pracujú administrátori. Adela zvažovala športovú profesionálnu dráhu v karate, ale zranenie jej spravilo škrt cez rozpočet. Svoj ďalší život preto zasvätila pôsobeniu v oblasti informačných a komunikačných technológií. Skúsenosti zbierala v oblasti Windows a sietí ešte počas štúdia. Až pri pohovore sa rozhodla pre oddelenie SAP. Do T-Systems nastupovala medzi prvými zamestnancami a tiež ako prvá žena v operačnej prevádzke. „Čisto mužský kolektív mi nevadí, práve naopak – má to svoje výhody“. Pre T-Systems sa rozhodla hlavne kvôli medzinárodnému prostrediu, ktoré spoločnosť poskytuje. Motivovala ju tiež možnosť ďalšieho vzdelávania a skutočného odborného rastu. Už prvý týždeň v spoločnosti bol venovaný vzdelávaniu a spoznávaniu nového prostredia.

Všetko, čo bolo sľúbené, sa dodržalo: medzinárodné prostredie, ďalšie vzdelávanie a špičkový tím ľudí, ktorý sa tu zišiel. „Máme perfektných tím lídrov a manažment. Cením si ich ľudský prístup k zamestnancom,“ dodáva Adela a pokračuje: „SAP ma baví a s odstupom času môžem povedať, že mám prácu, ktorá ma napĺňa. A to je pre mňa dôležité.“ Po dvoch rokoch praxe v T-Systems vo firme by už ICT nevymenila za nič–ani za svoje obľúbené karate. Priestor na zdokonaľovanie nachádza stále. „Zbieram skúsenosti aj ako školiteľka a aktívne školím základné kurzy SAP a ITIL.“ Adela úspešne ukončila školenie a nadobudla certifikáciu z NetWeaver04, čo v praxi znamená,že zvláda Javu a niekoľko úloh v oblasti implementácie.

T-Systems dáva šancu motivovaným záujemcom, ktorí majú chuť sa ďalej vzdelávať. Príchodom spoločnosti do Košíc sa podmienky zmenili a je to cítiť na väčších možnostiach a zaujímavejších príležitostiach, ktoré doteraz chýbali. Pred časom platilo, že kto nemá skúsenosti, nemá šancu. To sa teraz zmenilo. Aj životná úroveň v meste sa zlepšila aj vďaka príchodu ICT spoločností. Výber uchádzačov je primeraný požiadavkám spoločnosti a každý by sa mal na vstup do sveta ICT svedomito pripraviť.

Košice sa stávajú metropolou ICT biznisu, ktorá poskytuje čoraz viac možností presadiť sa v príjemnom prostredí. „Vzdelávanie je kľúčom k úspechu. Vo svete informačných a komunikačných technológií je dynamika, ktorá chytí za srdce. Kolektív a atraktívne možnosti ďalšieho rastu otvárajú dvere všetkým, ktorých ICT baví,“ hodnotí potenciál informačných a komunikačných technológií Adela.

