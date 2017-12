Xbox 360 u nás zatiaľ nezlacnie, no podľa analýz bude jednotkou na predvianočnom trhu

8. sep 2008 o 11:56 Ján Kordoš

Zároveň však môžeme v kútiku duše dúfať, že v predvianočnom období predsa len Microsoft poľaví a pokúsi sa vypredať 20 GB verziu za zníženú cenu, ktorú by mal nahradiť Xbox 360 s rozšíreným HDD na 60 GB. To je však len hudba budúcnosti a nikým nepotvrdená informácia. Microsoft podľa niektorých analytikov bude mať aj vďaka tomuto zlacneniu lepšiu vianočnú bilanciu ako jeho úhlavný súper Sony s Playstationom 3. Sony sa podľa posledných slov v tento rok už nechystá znižovať cenu svojej konzoly.

Podľa analytikov navyše exkluzívne X360 projekty ako napríklad Fable 2 či Gears of War 2 jednoznačne prebijú hry, ktoré chystá Sony uviesť na predvianočný trh. U nás je situácia opačná a napríklad v prípade vydania multiplatformových hitov ako napríklad Grand Theft Auto 4 vysoko prevažuje predajnosť PS3 verzie kvôli známejšej značke a fanúšikom Sony.

Aby sme ťaženie Microsoftu ukončili pre giganta pozitívne, zatiaľ sa predalo viac Xboxov 360 ako PS3 a taktiež sú na tom lepšie ohľadom hier. Samozrejme vedie Nintendo Wii, ktorého sa predalo celosvetovo už takmer 30 miliónov kusov, avšak to je už kapitola sama o sebe. Potvrdil to aj vicepreziden Microsoft, Don Mattick pre BusinesWeek: „Nie sme v pozícii, aby sme porazili Nintendo, avšak predali sme viac konzol tejto generácie ako Sony.“

Už tradične sa objavujú aj PR prehlásenia, že ak by sa nerátalo Wii, čo vlastne nie je skutočný next-gen, bol by Microsoft prvý. Posledné čísla predaja hovoria o spomínaných 30 miliónoch Nintenda Wii, Sony pokorilo s Playstation 3 14 miliónovú hranicu a Microsoft zatiaľ svoje čísla nepriniesol, do konca marca to bolo 19 miliónov predaných kusov konzol. Tohtoročné Vianoce budú skutočne silné. Ktorú z konzol preferujete vy?

Zdroj: Shacknews, Kotaku