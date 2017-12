Pohľadnice z nového Need for Speed: Undercover

8. sep 2008 o 10:00 Ján Kordoš

Všetky screenshoty

Nápadne nám to pripomína Drivera, pretože i Undercover bude vsádzať vo veľkej miere na naháňačky s policajtmi. Tie sme si mohli síce užívať už v Most Wanted, avšak priznajme sa – umelá inteligencia ochrancov zákona nebola príliš podarená. Práve to by sa malo zmeniť a rýchle jazdy v uliciach mesta (i jeho okolí, napr. po diaľničnom obchvate) sa stanú omnoho adrenalínovejšími. Nechajme sa prekvapiť a vychutnajte si trojicu nových obrázkov. Ak môžeme súdiť podľa nich, čakajú nás rozhodne pestrejšie preteky minimálne čo sa týka farebnosti, pretože predošlý diel ProStreet farbami až tak výrazne nehýril. Chvalabohu to nevyzerá i na návrat nočného mesta s mokrými vozovkami a miliardou neónových reklám.

Zdroj: PR