Internetový obchod Amazon podporí predaj takzvaných 100-dolárových laptopov

Organizácia OLPC (One Laptop per child /Laptop pre každé dieťa) podpísala dohodu s internetovým obchodom Amazon na predaj takzvaných 100-dolárových laptopov.

10. sep 2008 o 10:00 TASR

Londýn 5. septembra (TASR) -

Amazon by mal pomôcť najmä s obnoveným programom organizácie Give 1 Get 1 (Daruj jeden, dostaneš jeden), ktorý OLPC odštartuje koncom novembra. Na základe tohto programu si ľudia budú môcť kúpiť jeden z takýchto lacných laptopov, ak zároveň kúpia druhý pre školáka v niektorej z rozvojových krajín.

Očakáva sa, že práve dohoda s Amazonom by mohla pomôcť organizácii vyriešiť problémy, ktoré mala, keď program Give 1 Get 1 prevádzkovala sama.

Lacné laptopy pre najchudobnejšie deti sú dielom amerického profesora Nicholasa Negroponteho. Výrazne odlíšiteľné plastové počítače v bielo-hráškovozelenej farbe majú wi-fi systém, naštartovať ich je možné aj v odľahlých oblastiach potiahnutím šnúry a vďaka vysokému percentu použitého plastu sú odolné proti prachu a vlhku.

O laptopy prejavilo záujem viacero chudobnejších krajín, ale iba malý počet z nich s projektom aj začal. Problémom bola najmä podmienka na nákup väčšieho počtu počítačov v jednom balíku, čo sa mnohým krajinám nepozdávalo.

Organizácia preto spustila program Give 1 Get 1, v rámci ktorého si Američania od novembra minulého roka tiež mohli kúpiť takýto laptop, a to za 398 USD, ak zároveň jeden počítač kúpili pre deti v rozvojových štátoch. Program sa stretol s takým záujmom, že organizácia mala problém vykryť dopyt a než problémy vyriešila, mnohí ľudia objednávky zrušili. Nové kolo programu G1G1 sa začne koncom novembra a potrvá do konca roka 2008, pričom opäť bude otvorený len Američanom.

V rovnakom čase plánuje prísť OLPC s druhou generáciou laptopov, ktoré by sa na trh mali dostať v roku 2010. Nové laptopy nebudú mať klávesnicu, tú nahradia dve dotykové obrazovky. Laptop tak bude možné otvoriť ako knihu, pričom, keď sa dieťa rozhodne písať a otočí počítač o 90 stupňov, spodná obrazovka zvýrazní dotykovú klávesnicu.

Organizácia verí, že práve táto verzia bude lacnejšia ako súčasná a dostane sa pod sľubovanú úroveň 100 USD. Súčasná verzia laptopov sa predáva za 200 USD za kus (4179,40 Sk), nová generácia by sa už mohla po 80 USD (1671,76 Sk).

Informoval server BBC a stránka InfoWorld.

(1 USD = 20,897 SKK)