Čierna listina nebezpečných hier v Thajsku

4. sep 2008 o 13:37 Ján Kordoš

Thajský minister kultúry celú vec komentoval nasledovne: „U nás nemáme žiadny ratingový systém, ktorý by zakazoval hry, ide len o návrh. Herná technológia však pokročila natoľko, že bude nutné sa zaoberať ratingovým systémom. Určite sa tak stane, no zaberie to nejaký čas.“ V Thajsku sa už rozhodli poúčať ľudí o rozdieloch medzi hrou a realitou, napríklad aj formou špeciálnych edukatívnych programov. Taktiež budú častejšie robené inšpekcie v internetových kaviarňach a obchodov, aby bolo zabránené šíreniu „nebezpečných hier.“ Podobne aj v Číne plánujú zásah proti 4 miliónom aktívnych mladých hráčov proti „nezdravým“ online hrám.

Zdroj: Shacknews