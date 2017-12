O2 – volanie za 4 koruny, mobily na splátky

S novým volacím programom Fér prichádza na trh O2. Jeho cieľom je sprehľadniť náklady za hlasové hovory. Za volanie do všetkých sietí zaplatíte 4 koruny za minútu, tarifikácia je sekundová. Program nie je viazaný na žiadny mesačný paušál.

4. sep 2008 o 10:21 Milan Gigel, (mg)

Znamená to, že účastník siete zaplatí len za to, čo pretelefonuje. Nemusí sledovať či je víkend, slabá prevádzka, alebo štátny sviatok. Neznamená to však, že by šlo o najlacnejšie telefonovanie na trhu. Volací program je dostupný pre predplatné i fakturované karty. Pri fakturovaní je potrebné počítať so 605 korunovou zálohou.

Bonusom je bezplatné volanie do siete O2 po tretej minúte. S programom sa automaticky aktivujú služby CLIP, CLIR, zahraničné hovory, hlasová schránka, informácia o zmeškaných hovoroch a dátový prenos. Za SMS zaplatíte 2 koruny, za MMS 9.

Namiesto akcií, splátky

Zmeny sa týkajú aj dostupnosti mobilných telefónov. Namiesto viazanosti a zmluvných pokút je možné siahnuť po splátkovom systéme bez ohľadu na to, aká je hodnota telefónu. Skladá sa akontácia vo výške 10 percent pultovej ceny, zvyšok sa spláca v 12 mesačných splátkach. Financovanie je bez navýšenia, žiadne zvýhodnené ceny mobilov však neočakávajte.

S novým programom Fér prichádza O2 na trh po masívnej kampani dokladovanej prieskumom verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil na objednávku. Tá sa snažila používateľov mobilov presvedčiť o tom, že sa im nepáči súčasný postoj mobilných operátorov a novinka z dielní O2 by im mohla vyhovovať lepšie.