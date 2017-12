Google Chrome – aký v skutočnosti je?

Je neuveriteľne rýchly, svižný, prehľadný a jednoduchý. Nedokáže sa však popasovať s obyčajnými technológiami a neexistuje žiadny spôsob, ako efektívne spravovať kolekciu obľúbených odkazov.

4. sep 2008 o 8:40 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Je neuveriteľne rýchly, svižný, prehľadný a jednoduchý. Nedokáže sa však popasovať s obyčajnými technológiami, akými je RSS a neexistuje žiadny spôsob, ako efektívne spravovať kolekciu obľúbených odkazov. Aj napriek tomu je zrejmé, že popularitu si vyslúžil už po niekoľkých hodinách.

Záhadná inštalácia

Prehliadač je distribuovaný priamo zo serverov Google vo forme inštalačného balíčka, ktorý si z internetu stiahne všetky potrebné súbory. Znamená to, že Google využíva distribučný kanál aj na to, aby si spravil prehľad o tom, na akej platforme prehliadač pobeží. To však nemusí byť každému po srsti. Na internete sa objavili balíčky, ktoré stačí skopírovať na pevný disk. Inštaláciu nevyžadujú a možno ich umiestniť hoci na USB kľúč. Celá inštalácia zaberie 19,5 megabajtu a vaše osobné údaje zostanú v anonymite.

Firmy protestujú

Stratégia Google je taká, aby si mohol prehliadač nainštalovať skutočne každý bez toho, aby potreboval administrátorské privilégiá. Preto sú súbory umiestňované do osobných zložiek aktívneho profilu používateľa. Pre používateľov z podnikovej sféry to znamená komplikáciu. Strácajú kontrolu nad globálnymi inštaláciami a v prostrediach, kde je na počítači viacero používateľských profilov, to znamená nutnosť niekoľkonásobnej inštalácie. V krátkosti povedané – Google Chrome nie je pre prostredia s centralizovanou správou žiadnou „malinou“. Softvér je navyše k používateľovi dopravovaný ako fiktívny balíček v balíčku, aby obišiel kontroly antivírusovými a filtračnými softvérmi.

Na prvé kliknutie

Inštaláciu zvládne i laik a vďaka kompletnej lokalizácii sa v novom prostredí zorientuje každý. Práve tejto skupine používateľov vyhovuje minimalizmus používateľského rozhrania, za ktorým nestoja desiatky dialógov a okien s nastaveniami. Dostanete do rúk funkciu automatického importu obľúbených webov, systém prehľadných kariet, dobre spracovanú históriu a multifunkčný riadok pre vyhľadávanie a otváranie stránok. Kto odhalil pohodlie riadka, ten je za vodou. Ak niečo hľadáte, neotvárajte vyhľadávač. Napíšte výrazy namiesto adresy a všetko máte pred sebou, ako na dlani. Funkcia I am feeling lucky však chýba.

Rýchly, ako blesk

Čím zložitejší web otvoríte, tým viac je zrejmé, že prehliadač je rýchlejší ako konkurenčný Firefox, Opera, Internet Explorer či Safari. Je to dané architektúrou. Každá karta je spracovávaná ako samostatný proces, JavaScripty sú spracovávané oddelene od HTML kódu stránky. A ak aj náhodou čosi zlyhá, odnesie si to iba tá karta, ktorej sa to týka.

Každá karta funguje ako samostatný prvok, takže viacprocesorové systémy surfovanie urýchlia. Vychytávkou, ktorú v iných prehliadačoch nenájdete, je to, že každú kartu môžete z lišty vytiahnuť von, aby sa z nej stala samostatná aplikácia. Rovnako je možné premiestňovať karty medzi dvoma oknami, alebo dve okná zlúčiť do jedného. Je to ako skladačka.

Podobne je možné z každej webovej aplikácie vytvoriť na plochu ikonu, ktorá ju automaticky otvorí v okne prehliadača. Máte dojem že pracujete v aplikácii, v skutočnosti však beží v oklieštenom okne prehliadača.

Google Gears áno, RSS nie

Prehliadač neumožňuje inštaláciu používateľských zásuvných modulov, dodávaný je však s integrovanou podporou Google Gears. Znamená to, že webové aplikácie, ktoré túto databázu podporujú, budete môcť automaticky používať i vtedy, ak nemáte prístup k internetu.

Naopak zamrzí, že si prehliadač neporadí s exportami RSS, pre ktorých čítanie musíte siahnuť po niektorej z webových aplikácií. Google ponúka svoju čítačku Google Reader a tak možno vývojári nadobudli dojem, že natívna podpora je nanič.

Zaujímavou funkciou je inkognito režim, ktorý sa postará o to, aby o surfovaní v špeciálnom okne neboli na počítači žiadne stopy. Podobnú funkciu uvedie vo finálnom Internet Exploreri aj Microsoft, zatiaľ je dostupná v testovacej verzii prehliadača.

Obľúbené bez správy

Import obľúbených položiek funguje z Firefoxu a Internet Exploreru, na Operu a Safari sa akosi pozabudlo. Označovanie nových položiek zaistíte hviezdičkou ako sa už stalo zvykom, ak však chcete všetko pekne vytriediť a pozaraďovať do kategórií, zistíte, že to len tak ľahko nepôjde. Táto vetva nie je dopracovaná tak, ako by sa očakávalo.

Prehliadač však sleduje, ktoré karty ste zatvorili a ktoré weby u vás vedú v čítanosti, takže pri otváraní nového okna ponúka náhľady podobne ako Opera. S prispôsobením predvolieb však zatiaľ nepočítajte.

Kvalitne je spracovaná história. Získavate prehľad nielen o tom, kedy ste kde surfovali, ale viete aj to, kedy ste si dali s vysedávaním za prehliadačom pauzu. Takýmto prehľadom sa zatiaľ žiadny prehliadač pochváliť nevie. Otázkou je, či Google tieto údaje ďalej spracováva alebo nie.

Súkromie na hrane akceptovateľnosti?

Licencia prehliadača hovorí o tom, že všetok obsah, ktorý bol v tomto softvéri vytvorený spadá pod voľné použitie firmy Google.

V úzkom slova zmysle to nič neznamená, ak však začnete špekulovať, dopracujete sa k záveru, že všetko, čo cez prehliadač odošlete, môže Google používať, ako by šlo o jeho dielo. Či už ide o dokumenty odoslané do webových aplikácií, alebo dáta, ktoré putujú cez prehliadač – nuž, nie každému je to jedno. Obzvlášť podnikovým klientom.

Všetko na dlani

Google Chrome nie je prehliadač pre každého. Ospevovať ho budú tí, ktorí patria medzi pasívnych používateľov internetu a v minulosti sa stretli s pomalými prehliadačmi, ktoré nenásytne čerpali operačnú pamäť počítača. Naopak, do oka nepadne tým, čo sa bavia desiatkami zásuvných modulov pre prehliadač a tápajú v tisíckach skrytých nastavení, ktoré ponúka. Isté však je, že aj napriek tomu, že z pohľadu technológií nejde o žiadny revolučný zázrak, ide o prehliadač, ktorému nechýba svižnosť a stabilita, ktorá predbieha možnosti ponúkané ostatnými vývojármi.

Čo si o novom Chrome myslíte vy? Padol vám do oka alebo nie?