Unikátne pohrebisko pri Nazarete má desaťtisíc rokov

Vykopávky v severnom Izraeli odhalili rozsiahle pohrebné miesto z úsvitu poľnohospodárstva. Leží v širšej blízkovýchodnej oblasti, ktorá bola kolískou civilizácie.

4. sep 2008 o 0:00 (urb)

Muž, ktorému patrila najzachovalejšia kostra, dostal na cestu do záhrobia mušle, nôž a kosák.

BRATISLAVA. Civilizácia je javom, pri ktorého koreňoch stoja sídla, dlhodobá profesijná špecializácia a spoločenské rozvrstvenie. To všetko mohlo vzniknúť až po zavedení produkcie potravín, pestovania rastlín zdomácnených ako plodiny a chovu zdomácnených zvierat. Tak totiž mohli ľudia vytvárať, skladovať a celoročne rozdeľovať prebytky jedla či obchodovať s nimi, a už sa všetci nemuseli každodenne venovať lovu a zberu.

Učili sa pracovať na poli

Prvé procesy zdomácňovania rastlín a zvierat prebehli v oblasti Úrodného polmesiaca; tiahne sa od Izraela cez Sýriu do južného a juhovýchodného Turecka a odtiaľ do severného Iraku a západného Iránu. Veľkú časť dodnes kľúčových plodín a chovných zvierat si ľudia osvojili práve tam.

V severnom Izraeli, presnejšie v dolnogalilejskej lokalite Kfar HaHoresh v Nazaretských vrchoch, teraz archeológovia objavili unikátne pohrebisko. Má plochu minimálne desaťkrát dvadsať metrov a ohradzujú ho masívne múry. Pochovávalo sa tam v rokoch 8500 až 6750 pred n. l. a vedci ho priradili tzv. predkeramickej kultúre B mladšej doby kamennej.

Podľa všetkého slúžilo ako regionálne pohrebné a kultové stredisko poľnohospodárskym sídlam z blízkej nížiny. Spomenuté časové rozpätie zodpovedá obdobiu zakladania prvých väčších dedinských komunít v Úrodnom polmesiaci. Na pohrebisku sa napríklad našla zachovaná kostra asi 40-ročného muža so zádušnými darmi v podobe mušlí zo Stredozemného a Červeného mora, kamenného kosáka a noža a rôznych predmetov s rytinami.

Doklady diaľkového obchodu

Dosiaľ je známych 65 hrobov s nezvyčajnou demografickou štruktúrou. Zväčša išlo o mladých mužov, pochovaných samostatne i spolu (až 17 jedincov) pod alebo pri omietnutých múroch. Archeológovia tiež vykopali na jednej kope nahromadených 60 mušlí a dokonca pozostatky celej, očividne obetovanej čriedy hovädzieho dobytka.

Medzi zdobenými predmetmi boli symboly plodnosti. V predmetnom období sa spájala skôr so ženskými figúrkami, no v Kfar HaHoresh vedci zatiaľ našli iba falické symboly. Jeden dokonca zabudovaný ako základný kameň do múru pohrebiska.

Kamenné predmety vrátane rituálnych boli vyrobené z miestnych surovín. Mnohé sú však tiež z malachitu, aký sa najbližšie nachádza v oblasti južne od Mŕtveho mora, alebo z obsidiánu zo stredného Turecka a serpentínu buď z Cypru, alebo zo severnej Sýrie. Spolu s morskými mušľami, v tom čase zjavne cenenými, to dokladá rutinný diaľkový obchod.

Oznámil to vedúci archeologického tímu Nigel Goring-Morris z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme (Izrael).