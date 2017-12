Art of Murder: FBI Confidential - sériový vrah medzi nami

Adventúrky, žáner to postupne vstávajúci z popola, začína vytŕčať rožky, s čím prichádzajú na scénu i projekty nie celkom vydarené. Art of Murder: FBI Confidential je počinom na hrane – klasická point&click detektívka.

2. sep 2008 o 20:00 Ján Kordoš

Príbeh rozpráva, ako už tradične, o vražde, z ktorej napokon vypadne rozprávka o sériovom vrahovi. Na starosti to má mladá detektívka z FBI, Nicole Bonnet, ktorá zas akoby z oka vypadla hlavnej hrdinke rovnakého žánru (detektívka, agentka, rituálne vraždy) Victorii McPherson zo Still Life. Lenže naša Nicky je tak trochu bez duše, taká bábika v rukách stereotypu. Pritom nech by to znelo ako akékoľvek klišé, raz za čas sa vyšetrovanie rituálnych vrážd, ktoré niečo spája, celkom do herného sveta hodilo. Lenže to by rozprávanie muselo byť svižné, zaujímavé a jednoducho bez zbytočne hluchých miest. A to práve Art of Murder chýba. Nicole Bonnet možno na papieri mala dravosť, v hre sa však prejavuje charakter neskutočne plocho – bez emócií prijíma to, čo sa stalo, bez emócií pokračuje na vlastnú päsť vo vyšetrovaní aj napriek zákazu svojho nadriadeného. Akoby vyšetrovala prípad zmiznutej mačky tej milej starej pani, čo býva za rohom.

Ostatné postavy sú na tom ešte horšie. Nie je ich mnoho, dokonca pri použití vlastnej fantázie by mohli vytvoriť aj skvelé pozadie, lenže ich obsadenie je úplne zbytočné. Odrapkajú si svoje, zo svojho miesta sa ani nepohnú, čo pôsobí príliš umelo. A takto by sme mohli pokračovať ešte dlhú dobu. Navštívime miesta, ktoré navštevujeme v každej druhej hre: keďže išlo o vraždu historickou dýkou, prídeme do múzea (kde nám budú robiť problémy), aby sme zistili, že jedna dýka chýba. A vraždy pribudnú. A všetkých začne niečo spájať. A napokon sa ukáže, že vrahom je niekto, koho „sme na fotke prehliadli“. Alebo ako si udobríme opilca (a ten samozrejme tiež zomrie – spojler nespojler, je to tupé ako nemecká detektívka, takže to nevadí), keď nechce fľašu whisky, ktorú máme pri sebe, ale tú, od ktorej fľaša AJ S ETIKETOU leží tamto dolu? Pričom treba dodať, že v inventári máme štupeľ na umývadlo a stačí už len kohútikom otočiť. Alebo drôtiky a poistky. Alebo...



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Všetky zvraty odhalíte nesmierne rýchlo, niektoré sú dokonca tak umelo vytvorené, že ich nezaznamenáte a už sa ocitnete v situácii, z ktorej – ako inak – akoby zázrakom uniknete. Stačilo by to možno na nejakú pol hodinku trvajúcu detektívku, avšak nie na cca 8 hodín trvajúcu hru. Art of Murder je dobrodružstvo pomerne nezáživné a to v adventúrach je hriech ako dávať miliónové zákazky svojim ľuďom a známym. Teda hriech to je za našimi hranicami, aby sme si rozumeli.

GRAFIKA 5 / 10

Grafika je možno až príliš statická, ale sme ochotní to hre odpustiť, nejde predsa o žiadny obrovský projekt s gigantickým rozpočtom. Raz za čas sa na obrazovke niečo pohne, ale väčšinu času máte pred sebou dvojrozmerné pozadie, po ktorom sa pohybuje trojrozmerná Nicole. Niektoré pozadia ako napríklad výlet do Peru, priľahlých chrámov alebo miesta vraždy, sú skvelé. Ale tie sú skvelé takmer vždy, stačí pridať trochu špiny, neporiadku, ale atmosféru to zdvihnúť dokáže. Potom sú tu však miesta, ktoré sú priemerné a vlastnú kanceláriu sa naučíte nenávidieť. Obrazoviek, ktoré prechodíte, navyše nie je príliš mnoho a máločo sa v nich mení. Keďže je animácií pomenej, mohla byť chôdza, prípadne beh Nicole trochu na lepšej úrovni. V niektorých prípadoch medzi akciami prejdete do úlohy diváka a spustí sa animácia. Nie najlepšia, nie najhoršia. Kvalitou postačujúca, scenárom deprimujúco úbohá. Na hru sa však pozerať dá, len je obrovská škoda, že maximálne (a jediné možné) rozlíšenie je natvrdo nastavené na pomerne obmedzujúcich 1024 na 768 bodov.

INTERFACE 7 / 10

Ovládacie prvky vychádzajú z klasického modelu: ovládam to myšou, dole je inventár, nechýba ani detektívne nádobičko. V tomto prípade je to mobil, notes, foťák (použijete ho až raz) a to je asi tak všetko. Mapu nepotrebujete (viď.náročnosť) a ak začnete blúdiť, stačí použiť špeciálne tlačidlo lupy, ktoré vám na obrazovke ukáže všetky aktívne miesta a predmety. Zvládnete to pomerne jednoducho, dvojklikom bežíte, dialógy môžete taktiež odklikávať a pokým sa nebudete chcieť predávkovať kofeínom, tak to zrejme aj robiť budete.

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

Popis hrateľnosti je, pokým ste sa poctivo dočítali až sem, pomerne zbytočný. Hrať sa to dá, to samozrejme, ale nemáte ten správny pocit z odhaľovania dômyselne napísaného príbehu. Nerozvíja sa pred vami zamotané klbko zápletky, nevystrkujú sa prekvapivé informácie, nedokážete sa stotožniť s hlavnou postavou – povolaním, nie pohlavím. Teda ani pohlavím... Navyše odhalíte niekoľko veľkých herných prehmatov. Na začiatku zbiera Nicole stopy bez akýchkoľvek pomôcok: proste to chytí do paciek a šmarí to do vrecka. Keď ju šéf riadne zvozí, začne používať pomôcky, ktoré sa vám inak v sklade javili doteraz ako neaktívne. Ako mohla Nicole vyštudovať ťažké školy a stať sa agentkou. Jej práca sa skôr podobá na vyšetrovanie druhoradého šerifa v nejakej osade, kde niekto zrazil psa a treba prísť na to, kto je za ten sajrajt na ceste zodpovedný. Máme tu síce aj klasické papierovačky, zháňanie povolení, no necítite sa akoby ste riešili skutočne naliehavý prípad. Niekedy to až príliš zaváňa kancelárskou prácou. Atmosféra celého vyšetrovania je biedna a ako tak sa aspoň mierne ponoríte do príbehu v jeho samotnom závere, keď začnete chyby a nedomyslené ťahy v príbehu ignorovať.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 5 / 10

Počas hrania toho mnoho počuť nebudete – to je jediný a dostatočne závažný problém audio stránky. Už i tak dosť osudom skúšaná atmosféra je degradovaná a čo to sa snaží zachrániť aspoň dabing. Ten sa vydaril a aj vďaka tomu, že počas hrania nevyspovedáte mnoho postáv, sú mnohé skutočne hlasové skvosty. Stará babička v knižnici alebo alkoholik bývajúci v meste či majiteľ maličkého hotelu v Paname. Všetko sa to výborne počúva a dokonale hodí k tej ktorej osobnosti. Lenže ak dokončíte rozhovory, ostane často trápne ticho a to v žiadnom prípade neveští nič dobrého.

HUDBA 4 / 10

Hudba sa v hra nachádza, niektoré motívy vnímate, iné prehliadate. Ddá sa povedať, že hudba svoju úlohu zohráva len z polovice, drží sa možno až príliš v pozadí. Niekedy je mierne jednoduchá, niekedy by zas mohla aspoň trochu vytvoriť napínavú atmosféru, ale namiesto toho sa dočkáme len niekoľkých tónov, ktoré majú povedať, že toto je to napínavé, kvôli čomu sme sa hodinu trápili s niektorým problémom.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Art of Murder nie je hra nijako náročná hneď z niekoľkých dôvodov a na dohranie by vám mohol stačiť jeden víkendový deň. Už len samotná dĺžka po vyriešení všetkých problémov je skôr podpriemerná. V hraní vám bude pomáhať hneď niekoľko vecí: zobrazenie aktívnych predmetov na obrazovke, danú lokáciu nemôžete opustiť, pokým na nej nesplníte to, čo sa od vás žiada, miesto, kam sa môžete vydať z danej lokácie je vždy len a len jedno. V inventári sa vám málokedy nakopí viacero predmetov – aj keď raz sa tak pri vzatí 10 kľúčov naraz stane, no neaktívne predmety vám z neho automaticky miznú, takže zahltení predmetmi nebude nik. Trochu však škodí, že na postavy, s ktorými chcete debatovať, musíte opakovane klikať a vyspovedať úplne do mŕtva: takže klikáte a klikáte, počúvate, čítate a keď postavička zopakuje po sebe tú istú vetu, viete, že padla a môžete ísť ďalej. Vo väčšine prípadov však ide všetko pomerne svižne a keby to malo spád a potrebnú vatu, aj by to bolo zábavné hrať. Ide však o adventúrku zo sorty jednoduchších.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4,5 / 10

Art of Murder: FBI Confidential by sa dalo prirovnať k priemernej detektívke s priemerným obsadením, s biednym scenárom, vcelku uchádzajúcim spracovaním a chabou atmosférou, poľahky odhadnuteľným napredovaním. V prípade adventúry to je neospravedlniteľný problém, pretože vás nedokáže natoľko pritiahnuť, aby ste pri pomalšom odvíjaní deja (určite je to iné pri akčnej hre a iné pri adventúre) nevedeli dopredu všetko podstatné a nepredvídali ďalšie a ďalšie klišé.