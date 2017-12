Stĺpček Miloša Čermáka: Nekrológ

Napísať o niekom niečo pekné? To si radšej my novinári dáme vŕtať koleno. Veľkorysosť vieme prejaviť azda len vtedy, keď to má dotyčný už za sebou. Zrejme i preto píšu vo veľkých novinách nekrológy špecializovaní autori.

3. sep 2008 o 0:03 Miloš Čermák

Keby ich písali aj ostatní, mohli by si pokaziť svoj ostro nabrúsený štýl. Je známe, že nekrológy sa píšu do zásoby, takže redakčné archívy sú plné krásnych článkov o žijúcich ľuďoch. Škoda, že si to väčšina z nich neprečíta. Určite by im to urobilo radosť.

Jedinou šancou je, že sa nekrológ dostane do tlače omylom predčasne. Presne to sa prihodilo šéfovi Apple Stevovi Jobsovi. Agentúra Bloomberg vydala minulý týždeň správu začínajúcu slovami: „Steve Jobs pomohol urobiť používanie osobných počítačov rovnako jednoduchým ako telefonovanie.“

Prečo tak nezvyčajne pozitívny tón? Áno, hneď v ďalšej vete bolo, že zomrel. Agentúra v priebehu niekoľkých minút správu s ospravedlnením stiahla, ale na nepríjemnosti to stačilo. Pre Steva Jobsa prichádza táto malá mediálna nehoda ako na zavolanie.

Počiatkom leta sa totiž špekulovalo, že má zdravotné problémy a že by sa mu mohla vrátiť rakovina, z ktorej sa vyliečil pred piatimi rokmi. Sám Jobs tieto správy vyvrátil. Zakolísanie ceny akcií však ukázalo, ako veľmi investori spájajú úspech firmy práve s osobou jeho zakladateľa.

Keď sa o niekom rozšíri fáma, že umrel, zaistí mu to vraj dlhý život. Steve Jobs môže byť pokojný. Napíšeme o ňom ešte množstvo škaredých vecí. Napríklad túto: ten nafúkaný samoľúby chlapík, ktorý dokáže urobiť z komára slona (rozumej: svetový hit z celkom obyčajného telefónu), si aj tak nič iné nezaslúži.